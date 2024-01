Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Gennaio volge già al termine, e come ogni venerdì eccoci con i nostri suggerimenti streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e pescati tra ultime novità e titoli in scadenza del vasto catalogo.

Tra le nuove uscite segnaliamo in primis la nuova miniserie Expats, con la divina Nicole Kidman, e poi due film piuttosto distanti tra loro: da una parte il kolossal Killers of the Flower Moon, dall'altra la commedia italiana Volevo un figlio maschio.

Passando ai titoli in scadenza, dopo avervi ricordato che a breve saranno sospesi i film di James Bond, abbiamo selezionato 4 titoli, anche in questo caso con estrema varietà di generi: Il Gladiatore, Mamma mia!, La rivincita delle bionde e Una Spia e Mezzo. A voi la scelta e buon week end!

Expats (serie tv Original - genere: drammatico) - data di uscita 26 gennaio

Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

Volevo un figlio maschio (film 2023 - genere: commedia) - data di uscita 26 gennaio

Alberto sogna da sempre di avere un figlio maschio ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine. Quando la moglie Emma è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle stelle di esaudire il suo desiderio. Alberto si ritroverà improvvisamente con tre figli maschi.

Killers of the Flower Moon (film 2023 - genere: drammatico) - data di uscita 26 gennaio

Cronaca degli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù di nativi americani Osage, in Oklahoma, negli anni 20, dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

Il Gladiatore (film 2000) - data di scadenza 2 febbraio

Vincitore di cinque Premi Oscar tra cui Miglior Sceneggiatura e Miglior Attore, Il Gladiatore è una straordinaria combinazione di azione e di avventura. Dopo averci emozionato con le sue visioni del futuro in Alien e Blade Runner, il grande regista Ridley Scott ritorna con un film epico, magistralmente interpretato da Russell Crowe.

Mamma mia! (film 2008) - data di scadenza 2 febbraio

Colonna sonora con le celebri canzoni degli Abba, cantate, ballate e recitate dall'intero cast del film, che annovera Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth.

La rivincita delle bionde (film 2002) - data di scadenza 2 febbraio

Una ragazza farebbe di tutto per tenersi stretta il suo uomo. Anche se significa seguirlo alla facoltà di legge! Reese Witherspoon recita con Luke Wilson, Selma Blair e Victor Garber in una commedia tra cuori d'oro e cascate di capelli biondi.

Una Spia e Mezzo (film 2016) - data di scadenza 2 febbraio

Bob (Dwayne Johnson), un nerd con un passato di vittima di bullismo, diviene un agente della CIA e incontra, a un raduno di ex studenti, Calvin (Kevin Hart), quello che una volta era il “ragazzone” del campus. Il mondo di sparatorie e spionaggio nel quale Bob trascina Calvin rischierà di uccidere entrambi.

