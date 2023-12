19 film e una serie tv da guardare su Prime Video nell'ultimo week end del 2023

Ultimi giorni del 2023, e per questo lungo week end vi proponiamo ben 20 titoli tra contenuti nuovi e in scadenza del catalogo di Prime Video. Tra le novità vi segnaliamo l'uscita di tre film: la commedia italiana Cattiva Coscienza, il live action de I Cavalieri dello Zodiaco e il thriller Amsterdam.

Per quanto riguarda i titoli in scadenza la lista è lunghissima e in ordine di sparso: vi menzioniamo solo la serie tv The Big Bang Theory, che sarà cancellata nei prossimi giorni, così come i sedici film che abbiamo selezionato per voi, tra thriller e commedie, action e romcom, film da Oscar e perle più ricercate. A voi la scelta e buona fine d'anno!

Cattiva coscienza (film 2023) - data di uscita 27 dicembre

Filippo è un fidanzato fedele, un avvocato impeccabile e un uomo generoso. È possibile essere così perfetti? Sì, se hai una coscienza come Otto che controlla ogni tua mossa.

I Cavalieri dello Zodiaco (film 2023) - data di uscita 28 dicembre

Basata sull'anime di successo internazionale, la saga di Saint Seiya arriva per la prima volta sul grande schermo con un live-action: I Cavalieri dello Zodiaco. Seiya (Mackenyu), un testardo adolescente senzatetto, passa il tempo a fare a botte per guadagnarsi da vivere, mentre cerca la sorella rapita. Quando in uno dei suoi scontri attinge involontariamente a poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.

Amsterdam (film 2022) - data di uscita 28 dicembre

Scritto e diretto dall’acclamato regista David O. Russell, un giallo originale su tre amici chi si ritrovano al centro di uno dei più sconvolgenti intrighi della storia americana. Negli anni '30, tre amici assistono a un omicidio, vengono incastrati per questo e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana.

The Big Bang Theory (serie tv 12 stagioni) - data di scadenza 2 gennaio

Leonard e Sheldon sono fisici brillanti, il tipo di “beautiful minds” che comprende l’universo. Ma niente di quella mente li aiuta a rapportarsi con la gente, in particolare le donne.

Vendetta (film 2022) - data di scadenza 2 gennaio

William ha una moglie e una figlia che ama, finchè una gang di criminali gliele uccide entrambe. Questo innescherà la sua vendetta e una spirale interminabile di omicidi. Con Bruce Willis.

La notte non aspetta (film 2008) - data di scadenza 2 gennaio

Dalla morte di sua moglie, Tom Ludlow, agente della polizia di Los Angeles, non è più stato lo stesso. Tutto peggiora per lui quando arriva un'infamante accusa di omicidio. Con Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie.

I cavalieri delle lunghe ombre (film 1980) - data di scadenza 2 gennaio

La storia della banda di Jesse James (composta dai fratelli James, Younger e Miller) interpretata dai fratelli Carradine, Quaid e Keach. Un western di culto degli anni Ottanta.

Il momento di uccidere (film 1996) - data di scadenza 2 gennaio

A questo thriller dal grande impatto emotivo contribuiscono le splendide interpretazioni dei protagonisti: fra gli altri Sandra Bullock, Donald Sutherland e suo figlio Kiefer Sutherland, Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey...

Broken City (film 2013) - data di scadenza 2 gennaio

Dopo essere stato costretto a lasciare la polizia e diventato detective privato, Billy Taggart viene assunto dal sindaco Hosteler per indagare sulla infedeltà della moglie. Quando l'amante di questa viene ucciso, le cose diventano complesse e spingono Taggart a indagare su Hosteler. Sarà l'occasione per sanare gli errori del passato. Con Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones.

The Ride - Storia di un campione (film 2018) - data di scadenza 2 gennaio

"Tutti meritano una seconda occasione". John accoltella il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione e viene rinchiuso in un carcere minorile. Dopo 7 anni viene dato in affidamento ai coniugi Buultjens, e grazie all'uomo che gli regala la sua prima bicicletta, scopre la passione per le BMX, realizzando il suo sogno di diventare un campione. Da una storia vera.

L.A. Confidential (film 1997) - data di scadenza 2 gennaio

Basato sul romanzo di James Ellroy. Tre detective della polizia molto diversi tra loro usano i propri metodi per indagare su una serie di omicidi e così scoprire un pericoloso complotto.

Innocenti bugie (film 2010) - data di scadenza 2 gennaio

June è una single sfortunata in amore che dopo un appuntamento al buio con Roy si ritrova suo malgrado coinvolta in rocambolesche disavventure. Roy è un spia internazionale che porterà con sé June in una fuga intorno al mondo, tra sparatorie ed inseguimenti, per difendere un'invenzione che potrebbe risolvere i problemi energetici del pianeta. Con Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Cameron Diaz.

Twilight (film 2008) - data di scadenza 2 gennaio

Bella (Kristen Stewart), dopo il divorzio dei genitori, segue il padre nella cittadina di Forks. Una volta giunta nella nuova casa le viene raccontato di una strana ma attraente famiglia: i Cullen. Uno dei figli, Edward (Robert Pattinson), cattura immediatamente la sua attenzione e col passare del tempo si avvicinerà sempre più a lei, svelando una terribile ma affascinante parte di sè tenuta nascosta da sempre.

Gli stagisti (film 2013) - data di scadenza 2 gennaio

Nick e Billy hanno appena perso il lavoro e trovano su Google un'offerta di stage. Ma non sanno che il periodo di prova in Google prevede una gara tra stagisti per chi comprende meglio i valori dell'azienda. Nonostante non sappiano nulla di tecnologia e siano impreparati, cominciano a lavorare con un team di outsider applicando metodi poco convenzionali alla risoluzione dei problemi. Con Vince Vaughn, Owen Wilson e Rose Byrne.

Man on fire - Il fuoco della vendetta (film 2004) - data di scadenza 2 gennaio

Denzel Washington è Creasy, un ex-Marine allo sbando ingaggiato come bodyguard per proteggere la famiglia di un uomo d'affari. Durante il suo servizio stringe un tenero rapporto di amicizia con la piccola Pita, figlia del suo protetto; ma quando la bambina viene rapita da una banda di sadici criminali, Creasy libererà tutta la propria rabbia e si getterà in una caccia senza esclusione di colpi…

Lo chiamavano Trinità... (film 1971) - data di scadenza 2 gennaio

Spaghetti-western diventato un cult, con Bud Spencer e Terence Hill. Due fratelli pistoleri difendono una comunità di mormoni minacciati da un gruppo di malviventi.

Animali Fantastici e dove trovarli (film 2016) - data di scadenza 2 gennaio

Gli animali fantastici del magizoologo Newt Scamander vengono inavvertitamente liberati nella New York del 1926, dove la comunità magica è minacciata dai No-Mag determinati a debellarli.

Revenant – Redivivo (film 2016) - data di scadenza 2 gennaio

Durante una battuta di caccia nella selvaggia America, Hugh Glass viene attaccato da un orso e lasciato morire. Malgrado l’inimmaginabile dolore, il tradimento dell’amico fidato e l’inverno inclemente, l’uomo cerca inesorabilmente di sopravvivere. Con Leonardo DiCaprio.

Heat - La Sfida (film 1996) - data di scadenza 2 gennaio

I vincitori del premio Oscar Robert DeNiro ('Showtime,' 'Terapia e pallottole') ed Al Pacino ('Insomnia,' 'Ogni maledette domenica') -- per la prima volta insieme dopo 'Il Padrino - Parte II' -- sono in cima al cast stellare di questo dramma psicologico che narra di un detective ossessivo e di un geniale ladro i cui destini si incrociano a seguito di una rapina ad alto rischio.

Mr. & Mrs. Smith (film 2005) - data di scadenza 2 gennaio

Brad Pitt e Angelina Jolie sono i co-protagonisti affascinati di in uno dei film d'azione più attesi e frizzanti mai realizzati. Dopo cinque (o sei) anni di felicità coniugale, gli abitanti di periferia John e Jane Smith (Pitt e Jolie) sono schiavi di una routine delle dimensioni del Grand Canyon... finché la verità non viene fuori! Erano entrambi assassini letali e ben pagati.

