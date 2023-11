Quattro film, quattro serie tv e uno show da guardare su Prime Video questo week end

Se avete programmato il classico fine settimana in cui chiudersi in casa a guardare film e serie tv, siete fortunati: in questi giorni il catalogo di Prime Video abbonda di novità.

Tra i film vi segnaliamo l'uscita di Downton Abbey II e di L'esorcista del papa, mentre tra le serie tv ci sono i nuovi episodi di Gen V (al finale di stagione) e Upload, e le nuove uscite Invincible 2 e la spagnola Romancero. E non dimenticate l'uscita di Amazing, il nuovo spettacolo di Fabio.

E per non farci mancare nulla, tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato due film: il supereroico L'uomo d'acciaio e la commedia italiana Loro chi?. A voi la scelta e buon week end!

Downton Abbey II: Una Nuova Era (film 2022) - data di uscita 30 ottobre

Il tanto atteso ritorno nelle sale di Downton Abbey vede i Crawley e i loro domestici impegnati ad accogliere a Downton una troupe cinematografica stellata in visita alla sontuosa dimora per girare un film muto, mentre altri componenti della famiglia partono per una grande avventura nel sud della Francia, dove scopriranno un mistero sul passato della Contessa Dowager.

L’Esorcista del Papa (film 2023) - data di uscita 31 ottobre

Ispirato ai documenti reali di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano (il premio Oscar Russell Crowe),Lesorcista del papasegue Amorth mentre indaga sulla terrificante possessione di un ragazzo e finisce per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Amazing - Fabio De Luigi (show comico Original) - data di uscita 3 novembre

Amazing - Fabio De Luigi il nuovo “One Prank Show“ comedy italiano vede protagonista l’attore comico Fabio De Luigi alle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni. Amazing - Fabio De Luigi è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata, Marco Curti, prodotto da Fremantle Italia.

Invincible stagione 2 (serie animata Original) - data di uscita 3 novembre

Basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Il voice cast vede protagonista Steven Yeun, con Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Gli executive producer sono Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg, mentre i co-executive producer sono Helen Leigh e Walker.

Romancero (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Romancero è un thriller soprannaturale scritto da Fernando Navarro (Venus, Verónica) e diretto da Tomás Peña, parte del collettivo Manson.

Cornelia (Matic) è una ragazza a cui è stata rubata l'infanzia. Jordan (Cocola) non è un ragazzo, ma nemmeno un uomo. Sono due giovani indifesi in fuga dalle forze dell’ordine, da potenti creature soprannaturali e da loro stessi. Romancero è la storia di questa fuga, dei perseguitati e dei persecutori, ambientata in un’Andalusia deserta e crudele, tanto reale quanto mitica, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e bevitori di sangue. Con una narrazione vibrante, Fernando Navarro e Tomas Peña hanno attinto a fonti diverse come i fumetti, la letteratura gotica, le storie di streghe, fantasmi e creature, la poesia di Federico García Lorca e l'esoterismo, il tutto in un'ambientazione suggestiva, dove i cliché della Spagna rurale convivono con creature soprannaturali, apparizioni spettrali, violenza, vendetta, redenzione e amore.

Gen V episodio 8 (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Titolo nuovo episodio: Guardians of Godolkin

Arriva la classica resa dei conti nel finale della prima stagione di Gen V. Vedremo cosa possono fare Emma, Marie e Andre per fermare Cate e Sam, desiderosi di trovare la vendetta che credono di meritare contro gli umani che li hanno torturati.

Upload 3 episodi 5 e 6 (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Titoli nuovi episodi: Rescue Mission e Memory Crackers

Il Nathan che ha fatto il download sembra avere i giorni contati, ma anche a Lake View ci sono (sempre più) problemi con Nathan versione uploadata. Intanto David Choak è alle prese con un complotto nei suoi confronti all'interno del grande piano malvagio di cui lui stesso fa parte.

Loro chi? (film 2015) - data di scadenza 15 novembre

David, 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendo e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l’incontro con Marcello cambierà il corso della sua vita. Con Ivano Marescotti, Edoardo Leo, Marco Giallini.

L'uomo d'acciaio (film 2013) - data di scadenza 15 novembre

Un bambino mandato sulla Terra da un pianeta morente viene adottato da una coppia del Kansas. Fingendosi giornalista, usa i suoi poteri straordinari per proteggere la sua nuova casa.

