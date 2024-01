Sei film e quattro serie tv da guardare su Prime Video nel primo week end del 2024

Siete già in ansia da rientro in ufficio dopo le feste e il relax di Capodanno è già un ricordo? Vi capiamo, e l'Epifania di sabato non aiuta, ma per provare ad aiutarvi nel prolungare ancora un po' il benessere in questo primo week end del 2024 ecco come sempre i nostri consigli streaming pescati tra le ultime novità e i contenuti in scadenza del catalogo di Prime Video.

Iniziando dalle nuove uscite: questa è la settimana della serie coreana Marry My Husband, del film drammatico Il Nemico, del docushow di viaggi James May: Our Man in India, della commedia italiana Bang Bank e dello show Karaoke Night condotto da Dargen D'Amico. E poi vi segnaliamo anche l'arrivo su Prime del film L'ordine del tempo e, se siete nostalgici, dei mitici Cesaroni. Infine, tra i contenuti in scadenza, abbiamo scelto per voi tre film: L'Amore non va in Vacanza, American Assassin e il cult Le Iene. A voi la scelta e buon week end!

Marry My Husband (serie tv Original - genere: drammatico) - data di uscita 1 gennaio

Marry My Husband, tratto da una web novel, racconta la storia di vendetta di una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. La famosa regina delle commedie romantiche Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won. Dopo aver scoperto il tradimento della sua migliore amica Jung Su-min (Song Ha Yoon) e del marito Park Min-hwan (Lee Yi Kyung), Min-hwan uccide Ji-won. Con un colpo di scena, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta di cambiare il suo destino con il collega Yoo Ji-hyuk (Na Inwoo).

Kang Ji-won è una donna normale, che affronta le difficoltà quotidiane della sua vita domestica e lavorativa. Prendendosi cura del marito incompetente, mentre viene rimproverata dai suoceri, vive con sacrificio, solo per vedere sfruttata la sua gentilezza. Il marito, sua unica famiglia, e la sua unica amica si rivelano infedeli. Oltre a questa devastante rivelazione, Ji-won deve anche combattere contro il cancro. Fortunatamente ha una seconda possibilità ed è determinata a trasmettere il suo sfortunato destino ai due traditori.

I Cesaroni (serie tv 6 stagioni) - data di uscita 1 gennaio

Le coinvolgenti vicende di una famiglia allargata e dei loro numerosi amici e parenti.

L'ordine del tempo (film 2023) - data di uscita 2 gennaio

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.

Bang Bank (film Exclusive - genere: commedia) - data di uscita 3 gennaio

Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l'inaspettato arrivo di una donna con un'incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Regia di I Ditelo Voi, con I Ditelo Voi, Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia, produzione Minerva Pictures Group, Partenope Pictures Entertainment, Bronx Film.

Karaoke Night - Talenti senza vergogna (serie show Original - genere: musicale) - data di uscita 4 gennaio

Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna.

Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show è condotto da Dargen D’Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Diretto da Francesco Imperato, Karaoke Night è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video.

James May: Our Man in India (docu-show Original) - data di uscita 5 gennaio

James May affronta la sua più grande avventura: un’epopea di 3.000 miglia da costa a costa attraverso l’India, il Paese più popoloso - e forse più straordinario - del mondo. Partendo dal Mar Arabico per terminare nel Golfo del Bengala, il suo viaggio abbraccerà paesaggi incredibili, dai deserti torridi del Rajasthan alle spettacolari colline dell’Himalaya, ed esplorerà ambienti tra loro diversi, come le foreste di mangrovie del Sundarbans, o le megalopoli globali di Mumbai, Delhi e Calcutta.

James May: Our Man in India è il terzo capitolo delle serie Our Man in, e segue i viaggi di successo di James in Giappone e in Italia. Prodotta da Plum Pictures, la serie riunirà il team della serie precedente, tra cui il regista nominato ai BAFTA Tom Whitter (James May’s Toy Stories, Cars of the People) e l’executive producer Will Daws (James May’s Toy Stories, George Clarke’s Amazing Spaces).

Il Nemico (film Original - genere: drammatico) - data di uscita 5 gennaio

I candidati all'Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal sono i protagonisti di Il Nemico, un'ossessionante esplorazione del matrimonio e dell'identità in un mondo incerto. Hen e Junior coltivano un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare la loro relazione, e forse la loro identità personale, per avere la possibilità di continuare a sopravvivere in un nuovo mondo? Basato sul romanzo dell'autore di bestseller Iain Reid, diretto da Garth Davis e co-scritto da Davis e Reid, l'immaginario ipnotico di Il Nemico e le persistenti domande sulla natura dell'umanità (e dell'umanità artificiale) danno vita a un futuro non troppo lontano. Il film è prodotto da Kerry Kohansky-Roberts, Garth Davis, Emile Sherman, Iain Canning.

L'Amore non va in Vacanza (film 2007) - data di scadenza 15 gennaio

Ti presentiamo Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz), due donne che non potrebbero essere più diverse – una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood – hanno però un punto in comune, la sfortuna con gli uomini.

American Assassin (film 2017) - data di scadenza 15 gennaio

Prima di essere un agente della CIA, Mitch Rapp era uno studente dotato che eccelleva negli sport. In seguito a un incidente, il giovane viene reclutato nel programma di operazioni governative sottocopertura. Dopo aver completato l'addestramento necessario a individuare e eliminare i nemici della nazione, Mitch Rapp entra ufficialmente in azione per combattere il terrorismo. Con Michael Keaton.

Le Iene (film 1992) - data di scadenza 15 gennaio

Dopo che una rapina apparentemente infallibile va storta, un gruppo di criminali comincia a sospettare che tra loro ci sia un traditore e tentano di stanare il colpevole.

