Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando consigli per decidere cosa guardare su Prime Video questo week end siete nel posto giusto. Vi ricordiamo innanzitutto che oggi esce l'ottavo e ultimo episodio di La Ruota del Tempo 2, quindi se odiate gli spoiler vi conviene vederlo subito.

Restando sulle serie tv in uscita, oggi esce anche il quarto episodio di Gen V, lo spinoff di The Boys: altro appuntamento imperdibile. Passiamo ora ai film: tra le novità c'è l'ultimo capitolo della saga di After, ma se non siete amanti del genere c'è anche un intrigante Totally Killer.

Infine, passiamo ai titoli in scadenza. Tra i contenuti prossimi alla cancellazione dal catalogo, abbiamo selezionato per voi tre film: Il Collezionista di Carte, del 2021, e due "classici" del XXI secolo come War Dogs e Troy. A voi la scelta e buon week end!

After 5 (film Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l'impegno definitivo.

Gen V episodio 4 (serie tv Original) - data di uscita 6 ottobre

Dopo i primi tre episodi della scorsa settimana, abbiamo capito che la Godolkin University non è proprio un posticino tranquillo per studiare. Vedremo se Emma riuscirà davvero a far uscire dalla sua cella il povero Sam, il fratellino di Golden Boy. E vedremo come prosegue la "scalata al successo" di Marie Moureau.

La Ruota del Tempo 2 episodio 8 (serie tv Original) - data di uscita 6 ottobre

Titolo nuovo episodio: What Was Meant to Be

Ultimo episodio della seconda stagione. Rand e Moiraine, che si è riconnessa all'Unico Potere grazie a un intuizione di Lan e alla magia dello stesso Rand, sono entrati nel portale diretti a Falme, per provare a liberare Egwene ma anche per andare ad affrontare Ishamael. Ma Siuan è ancora viva? E cosa succederà nel nuovo scontro tra Luce e Ombra?

Totally Killer (film Original) - data di uscita 6 ottobre

35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, lo spregevole "Killer delle sedicenni" torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e mentre scappa si ritrova accidentalmente nel 1987, anno dei tre delitti. Trovandosi a fronteggiare la sconosciuta e oltraggiosa cultura degli anni 80, Jamie fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre.

Il film è diretto da Nahnatchka Khan, nel cast troviamo Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah and Jonathan Potts with Randall Park and Julie Bowen.

Il Collezionista di Carte (film 2021) - data di scadenza 15 ottobre

Il Collezionista di Carte si pregia dell’intensità cinematografica della regia di Paul Schrader e della produzione esecutiva di Martin Scorsese. Un ex inquirente militare, perdutosi poi nel gioco d’azzardo, è ossessionato dai fantasmi delle sue decisioni passate.

War Dogs (film 2016) - data di scadenza 16 ottobre

Il film prende spunto dalla storia vera di due giovani che si aggiudicarono un contratto di 300 milioni di dollari dal Pentagono per armare gli alleati degli americani in Afghanistan.

Troy (film 2004) - data di scadenza 16 ottobre

La storia d'amore tra Paride, principe di Troia e Elena, regina di Sparta, dà il via ad una delle più lunghe e sanguinose guerre della storia, la guerra di Troia.

