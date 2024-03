Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video in questo week end che inizia con la Festa della Donna? Noi ogni venerdì vi proponiamo i nostri suggerimenti streaming, selezionati tra le ultime novità e i titoli in scadenza della piattaforma di Amazon.

Iniziamo dunque con la serie tv italiana Antonia, che a noi è piaciuta e di cui sotto trovate tutti i riferimenti del caso. Se volete ridere senza andare troppo per il sottile c'è invece il film Ricky Stanicky, e a proposito di risate non scordatevi la finale di LOL Talent Show che ha decretato il decimo concorrente di LOL 4.

Tra i titoli in scadenza vi consigliamo invece tre film: il drammatico Hillary & Jackie, il supereroistico Venom e la commedia italiana Figli delle Stelle. come sempre buon week end e anche buon 8 marzo a tutte!

Antonia (serie tv Original genere: dramedy) - data di uscita 4 marzo

Un'ironica serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l'endometriosi. La malattia sarà l'occasione per conoscersi e smettere di scappare. Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction.

Ricky Stanicky (film Original genere: commedia) - data di uscita 7 marzo

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

LOL Talent Show la finale (show Original) - data di uscita 7 marzo

Siamo alla finale! Nel teatro Brancaccio di Roma, Forest dà il via all’ultima gara che decreterà il vincitore di LOL Talent Show. Per l’occasione c'è un quarto giudice d’eccezione: Lillo! Ma le sorprese non finiscono qui e i finalisti se la vedranno anche con gli interventi dei giudici e l’arrivo di un super eroe… Posaman! Chi saprà meritarsi più di tutti il posto di decimo concorrente di LOL4?

Hilary & Jackie - Una Storia Vera (film 1999) - data di scadenza 10 marzo

Basato su una storia vera, il film racconta la storia di due sorelle, Hilary e Jackie cresciute in Inghilterra negli anni '50. Le due hanno un vero e proprio talento in campo musicale: Hilary è una brava flautista e Jackie è un "genio" del violoncello. Il film è incentrato sulla sottile e inevitabile rivalità e invidia che nascerà quando Jackie diventerà una star internazionale.

Venom (film 2018) - data di scadenza 14 marzo

La storia dell’evoluzione del personaggio della Marvel più enigmatico, complesso e cazzuto: Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) si sente un uomo finito dopo aver perso tutto, lavoro e fidanzata compresi. Proprio quando tocca il fondo, diventa l’ospite di un alieno simbionte che dimostra di avere dei super-poteri e si trasforma in Venom.

Figli delle stelle (film 2010) - data di scadenza 15 marzo

La morte sul lavoro di un giovane portuale di Marghera convince il collega e amico Toni a partecipare a una trasmissione televisiva e a confrontarsi con l'impopolare ministro Gerardi.

