Due film e cinque serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se avete avuto una settimana densa di impegni e cercate suggerimenti per scegliere cosa guardare questo weekend su Prime Video, sappiate che in questi giorni sulla piattaforma streaming di Amazon sono uscite moltissime novità interessanti.

La lista delle nuove uscite di questa settimana va da Celebrity Hunted 4 a Maxton Hall fino a Pretty Little Liars: Summer School 2, e in catalogo è arrivata anche la stagione 6 di Dragon Ball Z. Purtroppo però non mancano neanche i titoli che saranno cancellati nei prossimi giorni: in scadenza ci sono le prime due stagioni su tre di Future Man e, per chi preferisce un film, vi segnaliamo Love & Sex e Thunderheart. A voi la scelta e buon week end!

Celebrity Hunted 4 (show Original italiano) - data di uscita: 6 maggio

La quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di "cacciatori" otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi (serie tv Original tedesca) - data di uscita: 9 maggio

La serie è basata sul bestseller "Save Me" di Mona Kasten. Ruby viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. L'arrogante erede milionario James Beaufort entra in contatto con l'arguta studentessa Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterla a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla inaspettata.

Pretty Little Liars: Summer School stagione 2 (serie tv Exclusive) - data di uscita 9 maggio

Calendario uscita: 2 episodi in uscita il 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana ogni giovedì

Dopo gli strazianti eventi di Pretty Little Liars: Original Sin, le nostre Pretty Little Liars affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l'unica cosa che ostacola i loro divertenti lavori estivi e i loro nuovi, sognanti interessi amorosi. Un nuovo cattivo, che potrebbe o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutte alla prova.

Dragon Ball Z stagione 6 (serie anime 1994) - data di uscita 9 maggio

In questa nuova stagione Gohan e Trunks dovranno superare i loro limiti per affrontare un nemico potente come mai nessuno prima d'ora! Un nemico davvero molto capriccioso.

Future Man (serie tv 2019) - data di scadenza (stagioni 1-2) 14 maggio

Segue un inserviente di giorno/giocatore di videogiochi di notte che viene reclutato da dei visitatori misteriosi per viaggiare nel tempo e impedire l’estinzione dell’umanità.

Love & Sex (film 2000) - data di scadenza 16 maggio

Kate è stanca di scrivere pezzi che le assegnano, ed è devastata dalla rottura del suo rapporto con il suo fidanzato Adam. Quando il suo editore le suggerisce di scrivere sull'amore ed il sesso, lei prende al volo l'occasione per esplorare.

Thunderheart (film 1992) - data di scadenza 17 maggio

Val Kilmer interpreta un agente dell'FBI con discendenza Sioux che riscopre le sue antiche origini in questo giallo avvincente.

