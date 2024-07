Sei film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se state cercando qualche suggerimento per decidere cosa guardare su Prime Video questo week-end per distrarvi dal caldo, eccoci con il nostro consueto appuntamento del venerdì e i nostri consigli streaming pescati tra novità e titoli in scadenza.

Partendo dai nuovi contenuti, oltre alla penultima puntata di The Boys 4 vi segnaliamo la serie tv animata per adulti Sausage Party: Cibopolis, il thriller Divorce in the Black e il fanta horror Arcadian.

Passando ai titoli in scadenza, abbiamo scelto per voi i film Anonymous, Una cena quasi perfetta, Il diavolo in blu e The Witch. A voi la scelta e buon weekend!

Sausage Party: Cibopolis (serie animata per adulti Original - genere commedia) - data di uscita 11 luglio

Basata sul film animato in 3D del 2016 Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, la serie Cibopolis (in originale Foodtopia) segue i wurstel Frank e Barry, il panino Brenda e il bagel Sammy mentre cercano di ricostruire la loro società di alimenti. La serie sarà composta da otto episodi, mentre il cast vocale vedrà il ritorno di Seth Rogen, David Krumholtz, Michael Cera, Edward Norton e Kristen Wiig con le nuove entrate di Will Forte, Sam Richardson e Natasha Rothwell.

Divorce in the Black (film Original - genere thriller) - data di uscita 11 luglio 2024

Ava, una giovane bancaria, è devastata quando suo marito Dallas vuole abbandonare un matrimonio per cui lei è determinata a combattere finché non interviene il fato, rivelando le azioni di Dallas che hanno rovinato il loro matrimonio, e che tanto tempo fa hanno sabotato il destino di Ava, essere amata dalla sua vera anima gemella.

Arcadian (film Exclusive - genere fantascienza) - data di uscita 12 luglio

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell'arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

The Boys stagione 4 ep. 7 (serie tv Original USA) - data di uscita 11 luglio

Titolo episodio: The Insider - L'infiltrato

Penultimo episodio di questa penultima stagione di The Boys. Cosa farà Butcher del veleno acquisito? E riuscirà A-Train a non farsi scoprire da Sage e Homelander?

Anonymous (film 2011) - data di scadenza 15 luglio

Ambientato tra gli intrighi politici e sentimentali dell'Inghilterra elisabettiana, Anonymous indaga su una questione su cui da secoli si interrogano gli studiosi: fu davvero William Shakespeare l'autore delle opere che gli vengono attribuite?

Una cena quasi perfetta (film 1995) - data di scadenza 16 luglio

Cinque amici della sinistra radicale statunitense invitano a cena un camionista. L'uomo si rivela un bieco e violento nazionalista, e viene ucciso per difesa. I cinque, quindi, cominciano a invitare a cena e uccidere i peggiori reazionari del Paese.

Il diavolo in blu (film 1995) - data di scadenza 15 luglio

È il 1948 e Los Angeles è negli anni del boom, ma Easy Rawlins (Denzel Washington) ha visto momenti migliori. È appena stato licenziato e deve pagare il mutuo quindi non ci pensa due volte ad accettare l'incarico di ritrovare la misteriosa Daphne Mone. Così si trova coinvolto in una rete di omicidi e ricatti tra poliziotti brutali e politici corrotti.

The Witch (film 2016) - data di scadenza 15 luglio

New England, 1630. William e Katherine conducono una devota vita cristiana insieme ai cinque figli, nella loro casa di proprietà alle porte di una landa desolata.

