Tre film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Eccoci qui: The Boys 4 è finalmente uscito e se per caso vi era sfuggita la notizie e stavate semplicemente cercando un consiglio per scegliere cosa guardare su Prime Video questo week end eccovi serviti.

Se poi, finiti i primi tre episodi, volete guardare qualcos'altro, vi riepiloghiamo le ultime novità e i contenuti in scadenza del catalogo di Prime. Tra i nuovi ingressi ci sono il film 211 - rapina in corso e due serie anime di culto come Sampei e Dragon Ball Z. Invece tra i titioli prossimi alla cancellazione ci sono Black Phone e Black Wedding. A voi la scelta e buon fine settimana!

The Boys stagione 4 (serie tv Original USA) - data di uscita 13 giugno

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Link Prime Video

211 - rapina in corso (film 2018) - data di uscita 11 giugno

Quattro spietati criminali armati e ben addestrati assalgono la Bank of America, trasformando 26 persone in ostaggi ad alto rischio. Le squadre speciali entrano in azione con il supporto dell'Interpol, da tempo sulle tracce dei quattro rapinatori. Ma sarà l'agente Chandler a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana.

Link Prime Video

Sampei, il ragazzo pescatore (serie anime 1980, stagione 1) - data di uscita 10 giugno

Sampei è un ragazzo dalla personalità semplice, energica e allegra. Vive in un paesino di montagna con il nonno Ippei, che lo introduce ai segreti e ai piaceri della pesca. Ben presto è evidente che Sampei ha un incredibile talento naturale, che unito alla capacità di concentrazione lo portano a partecipare a varie gare di pesca sportiva, che gli presentano sempre nuove sfide e avversari.

Dragon Ball Z (serie anime, stagione 7) - data di uscita 9 giugno

Trunks e Goten provano finalmente la fusione! Ma grazie a questa loro nuova capacità, riusciranno a sconfiggere Majinbu? Lo scontro finale tra i nostri eroi e il loro nemico più potente inizia ora.

Link Prime Video

Black Phone (film 2022) - data di scadenza 25 giugno

Finney, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, viene rapito da un crudele assassino e intrappolato in uno scantinato insonorizzato dove urlare non serve a niente. Quando un telefono scollegato appeso al muro inizia a squillare, Finney scopre di riuscire a sentire le voci delle vittime del killer, intenzionate a fare in modo che Finney non abbia la loro stessa sorte.

Link Prime Video

Big Wedding (film 2013) - data di scadenza 25 giugno

Una commedia divertente e brillante che racconta le vicende di una stravagante famiglia alle prese con il matrimonio di uno dei loro figli. Don e Ellie Griffin, una coppia da tempo divorziata, saranno costretti ad interpretare una coppia felice per il bene del matrimonio del loro figlio adottivo, dopo che la sua madre biologica ultra-conservatrice decide di partecipare al lieto evento.

Link Prime Video