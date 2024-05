Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se state cercando consigli per scegliere cosa vedere su Prime Video in questo fine settimana, c'è un titolo che non potete proprio perdervi: è Outer Range 2, la nuova stagione della serie tv con Josh Brolin di cui sono usciti tutti i 7 episodi.

Se invece volete vedere un film, tra le novità c'è Uno splendido disastro 2, ma considerato il primo non sappiamo se è il caso di rischiare. Altrimenti tra i contenuti in scadenza abbiamo selezionato la commedia italiana Il grande giorno, il thriller 24 Ore e il drammatico Storie d'amore. A voi la scelta e buon week end!

Outer Range 2 (serie tv Original USA) - data di uscita 16 maggio

Partendo dalle basi sapientemente gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, arriva un’avvincente seconda stagione, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi, anticipati dalle prime immagini appena svelate.

Uno splendido disastro 2 - Il Matrimonio (film Exclusive) - data di uscita 17 maggio

Dopo il loro primo "Splendido Disastro", Abby e Travis non riescono a stare lontani dai guai… e infatti dopo una notte di follie a Las Vegas si ritrovano marito e moglie!

Insieme agli amici di sempre, con in tasca una vincita a poker di 6 zeri decidono di regalarsi la più divertente delle lune di miele in Messico, ma si sa, il caos non abbandona mai i nostri Trabby che si chiederanno: il matrimonio durerà o sarà solo un altro disastro preannunciato?

Il grande giorno (film 2022) - data di scadenza 22 maggio

Il matrimonio di Elio e Caterina sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista...

24 Ore (film 2002) - data di scadenza 23 maggio

Una coppia in bilico tra rapimenti, riscatti e crisi familiari. L''anestesista Will e la moglie Karen, stilista emergente, vivono con la loro figlioletta di sei anni, Abby, a Portland. La bimba viene rapita. I due hanno 24 ore di tempo per reagire all''aggressione.

Storie d'amore (film 1996) - data di scadenza 27 maggio

Anni 40, profondo sud degli Stati Uniti. Dopo la morte dei genitori, il giovane Collin Fenwick trascorre l'adolescenza in compagnia delle zie Dolly e Verena.

