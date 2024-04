Sette film e una serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Come ogni venerdì ecco il nostro appuntamento con i consigli streaming del fine settimana dedicati agli abbonati di Prime Video, pescati tra novità e titoli in scadenza. Di novità in effetti in questi giorni ce ne sono poche, dopo le scorpacciate delle scorse settimane (avete finito LOL 4 e Fallout? E How to date Billy Walsh?), ma vi segnaliamo tre film: Cento domeniche, con Antonio Albanese, e poi i thriller The Beekeper e The Baker.

La prossima settimana uscirà la seconda stagione della serie antologica thriller-horror Them - Loro, quindi se nel 2021 vi era sfuggita è una buona occasione per recuperarla (anche se, essendo appunto una serie antologica, la stagione 2 racconterà un'altra storia). Infine, passando ai titoli in scadenza, vi suggeriamo quattro film: l'horror di Barbarian, la commedia di Lo chiamavano Jeeg Robot (con il recente concorrente di LOL Claudio Santamaria) e i thriller Tutti i soldi del mondo e Conspiracy. A voi la scelta e buon weekend!

Cento domeniche (film 2023) - data di uscita 15 aprile

Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre, ha una ex moglie ed Emilia,la sua unica e amatissima figlia che un giorno gli annuncia che si sposa. Antonio è colmo di gioia e vuole regalarle il ricevimento dei suoi sogni coi risparmi di una vita. La banca sembra però nascondere qualcosa.

The Beekeeper (film 2024) - data di uscita 19 aprile

La brutale campagna di vendetta di un uomo assume una valenza nazionale dopo che si scopre che è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come "Beekeepers".

The Baker - Il fornaio (film 2023) - data di uscita 21 aprile

Un fornaio stoico e tranquillo dal passato con luci e ombre è costretto a un esilio autoimposto quando suo figlio scompare seguendo un affare losco. Costretto a tornare alla vita che pensava di aver abbandonato, il fornaio deve fare tutto il possibile per trovare suo figlio e proteggere la nipotina di cui finora ignorava l'esistenza dal sicario della mafia mandato a cercarlo. Il fornaio sembra innocuo e preferisce che gli altri continuino a crederlo, ma quando le circostanze lo costringono ad agire con violenza, diventa evidente che non è quello che sembra. Con Ron Perlman, Elias Koteas, Joel David Moore, Samantha Kaine, Paolo Mancini, Emma Ho e Harvey Keitel. Diretto da Jonathan Sobol.

LORO - THEM (serie tv 2021) - in uscita la stagione 2 il 25 aprile

LORO è una serie antologica che esplora il terrore in America. La prima stagione, IL PATTO, ambientata negli anni '50, è su una famiglia nera che si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere bianco di Los Angeles durante la grande migraazione afroamericana. L'idilliaca casa della famiglia diventa il luogo dove forze maligne, vicine e ultraterrene, minacciano di schernirli e distruggerli.

Barbarian (film 2022) - data di scadenza 26 aprile

A Detroit per un colloquio di lavoro, una giovane donna prende una casa in affitto. Arrivata a tarda notte, scopre che la casa ha già un inquilino, un estraneo a cui era stata affittata per lo stesso periodo. Contro ogni buon senso, decide di passare la notte lì, ma presto scoprirà che c'è ben più da temere di un ospite inatteso.

Lo chiamavano Jeeg Robot (film 2016) - data di scadenza 25 aprile

Enzo entra in contatto con una sostanza radioattiva che lo rende fortissimo. Quando conosce Alessia la ragazza pensa sia l'eroe del cartone animato Jeeg Robot.

Tutti i soldi del mondo (film 2017) - data di scadenza 25 aprile

Un gruppo di malviventi rapisce il nipote del magnate del petrolio J. Paul Getty e chiede 17 milioni di dollari in cambio della sua vita. Quando l'uomo si rifiuta di pagare, la madre del ragazzo inizia una corsa contro il tempo per salvarlo.

Conspiracy - La cospirazione (film 2016) - data di scadenza 25 aprile

Legal thriller con Al Pacino ed Anthony Hopkins. Ben Cahill è un ambizioso avvocato che si trova coinvolto in una lotta di potere tra due figure molto ingombranti.

