Quattro film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se cercate suggerimenti per scegliere cosa guardare questo weekend su Prime Video, dovete sapere che vi conviene sperare nel maltempo per riuscire a vedere tutto.

Perché è uscito il finale della quarta stagione di The Boys, ma anche l'intera nuova serie Those About to Die, e se amate il genere c'è anche il ritorno dell'originale Betty La Fea. E questo solo per quanto riguarda le nuove serie tv, perché tra i film come novità c'è My Spy La Città Eterna e come titoli in scadenza vi segnaliamo Ghost in the Shell, Ragazze nel pallone e After.Life . A voi la scelta e buon week-end!

The Boys 4 finale di stagione (serie tv Original - genere azione) - data di uscita 18 luglio

Titolo dell'episodio: Finale della Quarta Stagione

Chiamata a tutti i patrioti! Non permetteremo a queste elezioni rubate di essere confermate domani! Dobbiamo fermare l'agenda anti-Super del progressista Bob Singer! PREPARATEVI ALLA GUERRA! #TuttiPerUnoVoughtPerTutti

Link Prime Video

My Spy La Città Eterna (film Original - genere azione) - data di uscita 18 luglio

A grande richiesta, il dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman), si riunisce per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Link Prime Video

Those About To Die (serie tv Exclusive - genere storico/drammatico) - data di uscita 19 luglio

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Betty la Fea - La storia continua (serie tv Original Colombia - genere commedia) - data di uscita 19 luglio

Cosa viene dopo "per sempre felici e contenti"? A due anni dalla sua partenza da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull'orlo del divorzio, cerca disperatamente di connettersi con la figlia adolescente e si chiede se è contenta del percorso scelto. Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è mancato e il suo ultimo desiderio è che Betty ritorni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con la figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con i pettegoli dispettosi del "Cuartel de las Feas", il vanitoso e arrogante Hugo Lombardi e la seducente cercatrice d'oro Patricia "La Peliteñida", ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

Ghost in the Shell (film 1996) - data di scadenza 23 luglio

Siamo nel 2029 e il mondo è ormai interconnesso da un'enorme rete elettronica. La rete stessa è diventata un campo di battaglia per la squadra di sicurezza Sezione Nove di Tokyo, a cui è stato assegnato il compito di arrestare il Burattinaio. Le indagini vengono assegnate al Maggiore Motoko Kusanagi, che da subito si dimostra molto più potente di quanto lo sia la sua controparte umana.

Link Prime Video

Ragazze nel pallone (film 2000) - data di scadenza 21 luglio

Alle origini di tutta la vicenda sta un furto commesso da un ex capitano di un gruppo di quelle che chiamiamo 'ragazze pon pon' e che gli americani definiscono 'cheerleaders'. Questo impedisce loro di partecipare al campionato annuale delle 'high schools'.

Link Prime Video

After.Life (film 2009) - data di scadenza 23 luglio

Dopo un incidente d'auto, una giovane donna che si trova tra la vita e la morte, incontra un direttore di pompe funebri che sembra avere il dono di passare i morti nell'aldilà.

Link Prime Video