Quattro film, due serie e un documentario da guardare su Prime Video questo weekend

Come ogni venerdì eccoci puntuali con i nostri consigli streaming del weekend dedicati agli abbonati di Prime Video. Tra le novità, non perdetevi il nuovo episodio di The Boys 4, il documentario Federer: Gli ultimi 12 giorni, i film Emma e il giaguaro nero e Maschile Plurale e una serie cult appena arrivata in catalogo, Scrubs. Passando ai titoli in scadenza, occhio a due film: Malvagi e Amsterdam. A voi la scelta e buon fine settimana!

The Boys stagione 4 ep. 4 (serie tv Original USA) - data di uscita 20 giugno

Titolo episodio: La saggezza dell'età

Vought News Network è fiero di annunciare la nuova serie #VeritàEsplosiva! Unitevi alla presentatrice Firecracker e ai suoi ospiti famosi per un'anteprima di sei ore dal vivo in cui denunceranno i Festini all'Adrenocromo di Starlight!

Scrubs stagioni 1-9 (serie tv) - data di uscita 17 giugno

Entrate nel bizzarro mondo dell'ospedale Sacro Cuore.

Emma e il giaguaro nero (film 2024) - data di uscita 18 giugno

Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre. Quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara inventa una scusa e parte. Viene seguita dalla sua professoressa di Biologia che ha molteplici paure e vorrebbe riportarla indietro.

Federer: Gli ultimi 12 giorni (documentario) - data di uscita 20 giugno

Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, il documentario segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell'illustre carriera di Roger Federer. Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il documentario su Federer offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali.

Maschile Plurale (film Exclusive Italia) - data di uscita 20 giugno

Tre anni dopo la morte di Denis, l’amico che li ha uniti, Antonio e Luca incrociano di nuovo le loro esistenze. Antonio è diventato un pasticciere di successo e workaholic. Luca invece ha conosciuto Tancredi, operatore di una casa-famiglia per giovani LGBTQ+, che lo ha aiutato a superare una fase complessa della sua vita. Quando i due si ritrovano, Antonio - la cui vita sentimentale stenta a decollare - capisce di provare qualcosa di importante per Luca, e gli propone di rilevare insieme il forno di famiglia che l’amico è stato costretto a vendere. Un’avventura che ha come scopo finale la (ri)conquista di Luca. Nonostante Cristina, l’amica storica, sia scettica, Antonio tenta di sabotare la relazione di Luca, convinto che il passato sia tornato per aiutarli. Sarà davvero così? O è solo un’illusione?

Maschile Plurale, un film di Alessandro Guida, è prodotto da Fabula Pictures e Rufus Film in collaborazione con Prime Video con il contributo del Ministero della Cultura (DGCA).

Malvagi (film 2019) - data di scadenza 29 giugno

Mickey e Jules sono amanti in fuga, diretti a sud per un nuovo inizio in Florida. Quando la loro auto si ferma dopo una rapina in una stazione di servizio, irrompono in una casa nei dintorni alla ricerca di un nuovo mezzo. Ma ciò che trovano è invece un oscuro segreto, e la dolce coppia di proprietari della casa farà di tutto per impedire che venga divulgato.

Amsterdam (film 2022) - data di scadenza 28 giugno

Scritto e diretto dall’acclamato regista David O. Russell, un giallo originale su tre amici chi si ritrovano al centro di uno dei più sconvolgenti intrighi della storia americana. Negli anni '30, tre amici assistono a un omicidio, vengono incastrati per questo e scoprono una delle trame più oltraggiose della storia americana.

