Dodici film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se state cercando qualcosa di nuovo da guardare su Prime Video questo week end abbiamo una brutta (o non tanto bella) notizia: tra le novità in uscita questa settimana ci sono "solo" due serie latino-americane, la brasiliana Dom 3 e la messicana Chi l'ha ucciso?, il film horror Thanksgiving e il non certo imperdibile I soliti idioti 3: Il ritorno.

In compenso, tra i titoli in scadenza tra fine maggio e inizio giugno è pieno di capolavori del passato: iniziamo a proporvene una decina, con film di Woody Allen, Oliver Stone, Brian De Palma, Sidney Lumet e altri maestri del cinema: a voi la scelta e buon weekend!

Dom stagione 3 (serie tv Original Brasile) - data di uscita 24 maggio

In questa stagione finale di Dom, è iniziato il conto alla rovescia e i nostri protagonisti sono ancora più vicini alla morte. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor Dantas, invece, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l’impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l’avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai. La serie mostrerà finalmente la fatidica scena in cui Pedro fa esplodere la granata nel tunnel, pochi istanti prima di morire. Una fuga così nota e sanguinosa non avrebbe potuto avere altra fine.

Link Prime Video

Thanksgiving (film 2023) - data di uscita 20 maggio

Diretto dal maestro dell'horror Eli Roth. Un anno dopo una terribile tragedia, durante i festeggiamenti del Thanksgiving, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e scatenando la sua furia omicida contro un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto.

Link Prime Video

Chi l'ha ucciso? stagione 1 (serie tv Original Messico) - data di uscita 24 maggio

Serie ispirata al delitto irrisolto del conduttore TV messicano Paco Stanley, nel 1999. Attraverso il punto di vista delle sei persone più vicine a lui, vengono narrati i retroscena, in cui fama, tradimenti ed eccessi puntano a diversi sospettati.

Link Prime Video

I soliti idioti 3: Il ritorno (film 2024) - data di uscita 25 maggio

Il film riprende l’omonima serie e parla di Ruggero che dopo 10 anni si risveglia dal coma. Gianluca, ormai diventato un professore, decide di accompagnare il padre e fargli vedere quello che c’è e che è accaduto negli anni in cui era in coma.

Un Amico Straordinario (film 2020) - data di scadenza 1 giugno

Tom Hanks interpreta il signor Rogers in Un amico straordinario, una storia che parla della vittoria della gentilezza sul cinismo, ispirata alla reale amicizia tra Fred Rogers e il giornalista Tom Junod. Un annoiato scrittore di articoli per riviste (Matthew Rhys, vincitore dell'Emmy 2018 come Miglior Attore in una Serie Drammatica, The Americans) con l'incarico di fare un articolo su Fred.

Link Prime Video

Misery non deve morire (film 1991) - data di scadenza 1 giugno

In questo thriller sconvolgente, lo scrittore Paul Sheldon (James Caan) è obbligato a scrivere un romanzo perché un'ammiratrice ossessionata da lui, Annie Wilkes (Kathy Bates), scopre di aver ucciso il suo personaggio preferito nell'ultima opera!

Link Prime Video

Platoon (film 1987) - data di scadenza 1 giugno

Basato sull'esperienza diretta di Oliver Stone, questo racconto antiguerra parla di Chris Taylor (Charlie Sheen), soldato volontario mandato in Vietnam, che assiste alle atrocità della guerra, incluse quelle perpetrate dai suoi commilitoni.

Link Prime Video

Manhattan (film 1979) - data di scadenza 1 giugno

In questo classico moderno, Isaac (Woody Allen) ha una ragazza un po' troppo giovane e un'ex moglie che sta scrivendo un articolo sulla loro vita. Ma quando incontra Mary (Diane Keaton), è l'inizio di una nuova avventura nella sua amata Manhattan.

Link Prime Video

Io e Annie (film 1977) - data di scadenza 1 giugno

Woody Allen, in questa celebre commedia, Oscar® come miglior film nel 1977, interpreta uno scrittore di commedie altamente nevrotico che si innamora perdutamente di una ragazza di provincia (Diane Keaton) che vorrebbe essere una cantante.

Link Prime Video

Stregata dalla luna (film 1988) - data di scadenza 1 giugno

Cher (performance vincitrice dell'Oscar®) è nei panni di una vedova pronta a risposarsi. Ma quando si innamora del fratello del fidanzato (Nicolas Cage), arriva una complicazione romantica degna delle più grandi commedie!

Link Prime Video

Blow Out (film 1982) - data di scadenza 1 giugno

Un uomo registra accidentalmente le prove di un omicidio e di conseguenza si trova in pericolo.

Link Prime Video

Thelma e Louise (film 1991) - data di scadenza 1 giugno

In uno dei più grandi road movie di tutti i tempi, Geena Davis e Susan Sarandon si imbarcano in una serie di crimini non intenzionali nel sud-ovest americano. Nel cast anche Harvey Keitel, Christopher McDonald e Brad Pitt.

Link Prime Video

Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere (film 1973) - data di scadenza 1 giugno

Woody Allen parla con una sensibilità folle e un'irriverenza divertente di diversi scenari che sondano i problemi maggiori della sessualità: sostanze afrodisiache, perversioni, seni prorompenti e ripensamenti sull'eiaculazione!

Link Prime Video

Quinto potere (film 1977) - data di scadenza 1 giugno

Un noto commentatore televisivo, in calo di popolarità, fa un annuncio sensazionale in diretta e il pubblico si elettrizza.

Link Prime Video