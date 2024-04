Sette film, una serie e uno show da guardare su Prime Video questo weekend

A chi cerca suggerimenti per decidere cosa vedere questo fine settimana su Prime Video proponiamo questo venerdì una selezione di titoli nuovi e in scadenza estremamente varia.

Tra le novità ci sono due possibilità per chi vuole ridere, ovvero il nuovo comedy special di Alessandro Siani, Off Line, e il nuovo film di Lillo Petrolo, Gli Addestratori; per chi ama le serate da brividi imperdibile invece la seconda stagione della serie antologica thriller horror Them - Loro.

Per quanto riguarda i titoli in scadenza, vi proponiamo una serie di classici del passato tra cui Harry ti presento Sally e Il lungo addio, mentre per chi preferisce film più recenti ci sono Certain Women e Gold - La Grande Truffa. A voi la scelta e buon week end!

Alessandro Siani: Off Line (comedy special) - data di uscita 22 aprile

Guardarsi negli occhi, confrontarsi, ridere e riflettere, semplicemente condividere un’emozione. Spegni il telefono e accendi la vita! Vivi Off line, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani.

Link Prime Video

Gli Addestratori (film commedia) - data di uscita 25 aprile

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale (Lillo Petrolo), goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out. Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d’altronde, pensa, se i cani sono un po’ come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani... giusto?

Link Prime Video

Loro: La Paura - Them: The Scare (serie tv Original genere horror) - data di uscita 25 aprile

Them 2 sarà ambientato ancora una volta nella contea di Los Angeles (la prima stagione, sottotitolata Covenant, era ambientata a Compton intorno al 1952 ma ora si sposterà l'arco temporale al 1991). La nuova storia è incentrata sulla detective della omicidi di Los Angeles Dawn Reeve a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l'assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia...

Link Prime Video

Benny & Joon (film 1993) - data di scadenza 1 maggio

L'esistenza di una ragazza originale e piena di talento rischia di essere compromessa dalle eccessive premure del fratello. L'amicizia con un giovane porta successivamente una nuova speranza nella vita di lei.

Link Prime Video

Il lungo addio (film 1973) - data di scadenza 1 maggio

Diretto dall'inimitabile Robert Altman, Elliot Gould interpreta il leggendario detective privato Philip Marlow, che indaga su un misterioso omicidio. Nel cast anche Sterling Hayden e Nina Van Pallandt.

Link Prime Video

Kalifornia (film 1993) - data di scadenza 1 maggio

Un duo di giornalisti fa un giro dei siti di omicidi di serial killer con due compagni, senza sapere che uno di loro è lui stesso un serial killer.

Link Prime Video

Harry ti presento Sally (film 1990) - data di scadenza 1 maggio

Harry e Sally si conoscono da anni e sono buoni amici, ma non vogliono intraprendere una relazione intima per paura che ciò rovini la loro amicizia.

Link Prime Video

Certain Women (film 2016) - data di scadenza 1 maggio

Le vite di quattro donne, alla ricerca della propria strada, si intrecciano sullo sfondo del rurale Montana. Un'avvocato alle prese con il sessismo sul lavoro, una madre e moglie delusa dalla vita matrimoniale e una studentessa di legge che instaura un ambiguo rapporto con la proprietaria di un ranch.

Link Prime Video

Gold - La grande truffa (film 2017) - data di scadenza 4 maggio

Da una storia vera. Un importante imprenditore minerario scopre che la sua miniera non è altro che una delle più elaborate truffe mai concepite. Con Matthew McConaughey

Link Prime Video