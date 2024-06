Cinque film, tre serie tv e un documentario da guardare su Prime Video questo weekend

Un fine settimana pieno di impegni, per gli abbonati Prime Video. Se state cercando consigli per scegliere cosa vedere tra novità e titoli in scadenza, eccoci qui.

Tra i nuovi ingressi in catalogo il documentario Io sono: Céline Dion, il film 50 Km All'ora e tra le serie tv la nuova My Lady Jane, il nuovo episodio di The Boys 4 e la stagione finale di L'attacco dei giganti.

Tra i titoli in scadenza segnaliamo i film Road House (l'originale del 1989), Il diario di una tata, Scappa e Split. A voi la scelta e buon weekend!

Io sono: Céline Dion (documentario) - data di uscita 25 giugno

Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, I AM: CÉLINE DION ci offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d'amore ai suoi fan, questo documentario d’ispirazione mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano.

Il documentario è stato prodotto da Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau per Vermilion Films e Tom Mackay per Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage sono executive producer per Les Productions Feeling, insieme a Shane Carter per Sony Music Entertainment Canada e a Krista Wegener per Sony Music Vision. La vendita è stata negoziata da Sony Music Vision.

50 Km All'ora (film 2024) - data di uscita 25 giugno

Due fratelli si rincontrano dopo molti anni al funerale del padre. Tra rancori del passato e affetto sepolto, i due intraprendono un viaggio per portarne le ceneri sulla tomba della moglie, secondo le sue ultime volontà. In sella a due sgangherati motorini, costruiti anni prima quando erano ragazzi, attraverseranno l'Emilia-Romagna ed esploreranno i propri sentimenti,

My Lady Jane (serie tv Original UK) - data di uscita 27 giugno

Modalità di uscita: 8 episodi binge (tutti insieme)

Preparatevi alla tragica storia di Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor che fu regina d'Inghilterra per nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553... Al diavolo! Abbiamo riscritto la storia nel modo in cui sarebbe dovuta accadere: la damigella in pericolo si salva da sola. Questo è un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d'amore bollente. Tenetevi forte!

The Boys stagione 4 ep. 5 (serie tv Original USA) - data di uscita 27 giugno

Titolo episodio: Beware the Jabberwock, My Son

Proseguono le dis-avventure dei nostri ragazzacci, alle prese con una svolta politico-religiosa nella gestione della Vought in mano al sempre più folle Patriota, che si è "liberato" anche degli ultimi residui di passato.

L'Attacco dei Giganti finale stagione 4 (serie anime) - data di uscita 25 giugno

Finalmente svelata la verità: l'umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna andare avanti. Sono passati sei anni dall'attacco del Gigante Colossale. Il Corpo investigativo conduce un'indagine al di fuori del Wall Maria. Ma il mare sarà veramente sinonimo di libertà?

Road House (film 1989) - data di scadenza 2 luglio

Un film pieno d'azione che racconta la storia di un buttafuori figo ma duro, con una laurea in filosofia in una roadhouse del Midwest, il quale si scontra con un boss mafioso.

Il diario di una tata (film 2007) - data di scadenza 1 luglio

Una neodiplomata accetta di lavorare come babysitter per una ricca famiglia di New York che richiede più attenzioni di quanto avrebbe mai immaginato.

SCAPPA (film 2017) - data di scadenza 2 luglio

Quando Chris (Daniel Kaluuya), un giovane afroamericano, decide di fare visita alla sua ragazza bianca (Allison Williams) nella tenuta di famiglia dei genitori di lei, viene a scoprire il vero e inquietante motivo che si cela dietro l’invito.

Split (film 2017) - data di scadenza 2 luglio

Dal maestro del brivido M. Night Shyamalan. Nella mente di Kevin, James McAvoy, abitano 23 personalità, tutte sottomesse alla ventiquattresima, la Bestia.

