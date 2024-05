Quattro film e due serie da guardare su Prime Video questo weekend

Fine settimana ricco di novità come non succedeva da tempo su Prime Video: se state cercando suggerimenti per scegliere cosa guardare nel week end, sappiate che tra le ultime uscite ci sono la commedia romantica The Idea of You, la terza stagione dello show La fattoria di Clarkson e - se vi piacciono i supereroi - nel catalogo sono appena arrivate le prime 8 stagioni di The Flash.

Ma non trascurate i titoli in scadenza, tra cui abbiamo selezionato tre film di genere molto vario: il drammatico The Hollars, la commedia Quo Vado? e il thriller Il collezionista di ossa: come sempre a voi la scelta e buon weekend!

The Flash stagioni 1-8 (serie tv 2015) - data di uscita 1 maggio

Dopo essere stato colpito da un fulmine, lo scienziato forense Barry Allen si risveglia da un coma di nove mesi con il dono della supervelocità. Alleandosi con i Laboratori S.T.A.R., Barry veste i panni di Flash, l'uomo più veloce del mondo, per proteggere la sua città.

The Idea of You (film Original USA) - data di uscita: 2 maggio

Tratto dall'omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un'inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un'appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Clarkson's Farm 3 (show Original UK) - data di uscita 3 maggio

Nella terza stagione di Clarkson’s Farm ritroviamo la fattoria di Diddly Squat alle prese con sfide sempre più ardue. I raccolti stanno fallendo a causa del forte caldo, l'inflazione ha portato i prezzi delle materie prime alle stelle, il sogno di aprire il tanto desiderato ristorante si è infranto e ora anche il negozio della fattoria rischia di chiudere.

Jeremy ha un disperato bisogno di trovare nuovi e ingegnosi espedienti per far quadrare i conti e, per questo, escogita un piano per trarre profitto da centinaia di acri non coltivati – costituiti da fitti boschi e siepi che ricoprono la metà dei terreni di Diddly Squat. Questo scatena una valanga di elaborate iniziative, in pieno stile Clarkson, che finiscono per coinvolgere qualsiasi cosa, da capre, maiali e cervi, passando per funghi e ortiche. A Diddly Squat intanto fa la sua comparsa un nuovo arrivato, che mette in crisi Kaleb e tutti gli altri protagonisti, impegnati ad aiutare Jeremy a realizzare le proprie ambizioni.

The Hollars (film 2016) - data di scadenza 7 maggio

John Hollar, un artista di New York in lotta per emergere è costretto a tornare nella piccola città che ha lasciato a suo tempo quando la notizia della malattia di sua madre lo riporta a casa. Tornato nella casa in cui è cresciuto, John viene immediatamente travolto dai problemi della sua famiglia disfunzionale, di un rivale del liceo e di una iper-ansiosa ex fidanzata.

Quo vado? (film 2016) - data di scadenza 8 maggio

Il tema è un uomo, Checco, l'ultimo fortunato che ha il posto pubblico fisso, inamovibile, finché arriva la riforma e viene messo in mobilità.

Il Collezionista Di Ossa (film 1999) - data di scadenza 10 maggio

C'è un assassino in circolazione che miete vittime e lascia dietro di sé i misteriosi pezzi di uno strano puzzle. Lincoln Rhyme (Washington), un ex investigatore di omicidi, sembra essere l'unico in grado di far luce sul folle piano del serial killer. Ma Lincoln è impotente, poiché in seguito a un tragico incidente è rimasto tetraplegico. Incontra però una giovane poliziotta inesperta, Amelia.

