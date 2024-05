Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Primo week end di giugno all'insegna dei film, su Prime Video. Se cercate suggerimenti per scegliere cosa guardare sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, sappiate che l'unica "nuova" serie è Gotham, con le sue 5 stagioni concluse già da qualche anno. Ma iniziate a prepararvi per il ritorno di Prisma la prossima settimana.

Per quanto concerne i film, invece, tra le novità ci sono l'action movie Boy Kills World, l'italiano Enea con Castellitto jr., il sequel di Die Hart con Kevin Hart e ancora un po' di azione con Freelance. E poi ci sono anche i titoli in scadenza, tra cui vi consigliamo The Meddler e La casa di Jack. A voi la scelta e buon fine settimana!

Boy Kills World (film Exclusive) - data di uscita 27 maggio

Un distopico film d'azione che segue un ragazzo sordo muto in possesso di una vibrante immaginazione. Quando la sua famiglia viene assassinata, il ragazzo viene addestrato da uno sciamano misterioso a reprimere la sua immaginazione infantile per diventare uno strumento di morte.

Link Prime Video

Enea (film 2024) - data di uscita 30 maggio

Enea e l'amico Valentino sono molto uniti. Spacciano droga e non mancano alle feste più cariche di energia. La famiglia di Enea si compone di un padre psicoanalista malinconico, di una madre che non ha smesso di amare il marito e di un fratello che a scuola ha più problemi che soddisfazioni. Gli resta l'amore a sostenerlo anche quando finisce in una vicenda difficile da gestire.

Link Prime Video

Die Hart 2: Die Harter (film 2024) - data di uscita 30 maggio

In questo sequel, Kevin Hart, la più grande star d'azione al mondo, è vittima di un crudele piano di vendetta e deve avvalersi dell'aiuto della sua collega preferita e del suo assistente zelante per sopravvivere.

Link Prime Video

Gotham (serie tv 2014-19, stagioni 1-5) - data di uscita 1 giugno

La storia dietro l'ascesa al potere del detective James Gordon a Gotham City negli anni precedenti l'arrivo di Batman.

Freelance (film Exclusive USA) - data di uscita 2 giugno

Dopo essere rimasto bloccato nella banale routine della vita civile, un veterano dell'esercito in pensione coglie al volo l'occasione di scortare una giornalista in Sud America per intervistare uno spietato dittatore. Al suo arrivo, scoppia un colpo di stato che costringe l'improbabile squadra composta dal Ranger, dalla giornalista e dal dittatore a lavorare insieme, fermare il colpo di stato e tentare di uscire vivi dal Paese.

The Meddler (film 2016) - data di scadenza 3 giugno

Una vivace commedia incentrata su una madre (Susan Sarandon), da sempre inguaribile ottimista, che dopo la morte del marito segue la figlia (Rose Byrne) a Los Angeles. Lì inaspettatamente si trova a stringere nuove amicizie e a innamorarsi di un poliziotto.

Link Prime Video

La casa di Jack (film 2018) - data di scadenza 7 giugno

Stati Uniti, 1970. Jack è un ingegnere psicopatico con tendenze ossessivo-compulsive. Dopo aver ammazzato una donna che gli aveva chiesto soccorso per strada, si convince di dover continuare ad uccidere per raggiungere la perfezione. Ogni omicidio deve essere un'opera d'arte. Inizia così una partita a scacchi di dodici anni con la polizia, condotta dal più astuto e spietato omicida seriale.

Link Prime Video