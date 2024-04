Sette film e una serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video questo fine settimana? Eccoci come ogni venerdì con i nostri suggerimenti streaming pescati tra titoli in uscita e contenuti in scadenza.

Partendo dalle novità, se siete riusciti a resistere fino a oggi è proprio il momento di guardare i primi episodi di LOL 4, visto che dopo il weekend arriva la finale. Per chi preferisce un film, invece, c'è ampia scelta.

Sempre restando sui titoli di recente ingresso nel catalogo, vi suggeriamo l'italiano I migliori giorni, il latino-statunitense Música, e poi ancora il romantico Come far innamorare Billy Walsh, il fantascientifico Time Wars e lo storico La battaglia di Hacksaw Ridge. Infine, tra i contenuti in scadenza vi segnaliamo All The Pretty Horses. A voi la scelta e buon week end!

LOL: Chi ride è fuori stagione 4 (show Original) - data di uscita 1 aprile

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l'arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach.

Link Prime Video

I migliori giorni (film 2023) - data di uscita 3 aprile

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta.

Link Prime Video

Música (film Original) - data di uscita 4 aprile

Ambientato nel New Jersey, Música è basato sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso. È una storia d'amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell'amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana.

Link Prime Video

Come far innamorare Billy Walsh (film Original) - data di uscita 5 aprile

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall'infanzia. Archie ha sempre condiviso le batttaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l'uno dall'altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Time Wars (film 2023) - data di uscita 5 aprile

Il geniale inventore Ethan Blake è a capo di una spedizione scientifica e di un team di ricerca che viene mandato in una remota isola su cui sono stati rilevate numerose anomalie elettromagnetiche. Sull'isola nulla è come sembra: i concetti di spazio e tempo sembrano essere ben diversi da quelli cui sono stati abituati, passato presente e futuro sembrano fondersi insieme e coesistere.

La battaglia di Hacksaw Ridge (film 2017) - data di uscita 1 aprile

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il medico militare e obiettore di coscienza Desmond Doss diventa un improbabile eroe sul campo di battaglia di Okinawa senza mai usare le armi.

Link Prime Video

Angry Birds 2- Nemici Amici per Sempre (film 2019) - data di uscita 1 aprile

Gli uccelli incapaci di volare e gli astuti maialini verdi portano la propria faida al livello successivo in Angry Birds 2- Nemici Amici per sempre! Quando emerge un nuovo problema che minaccia sia Bird Island che Pig Island, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) assoldano la sorella di Chuck Silver (Rachel Bloom).

Link Prime Video

All The Pretty Horses (film 2001) - data di scadenza 11 aprile

Basato sul romanzo di Cormac McCarthy, vincitore del National Book Award, All the Pretty Horses racconta l'odissea di un giovane che si trova a fare i conti con la responsabilità, l'amore, la vendetta e la sopravvivenza. Rimasto senza casa dopo il divorzio dei genitori, il giovane texano John Grady Cole (Matt Damon) si avventura oltre confine col suo amico Lacey (Henry Thomas).

Link Prime Video