Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Primo week end di luglio, per qualcuno è già tempo di vacanze, molti sono ancora a casa, ma a tutti può servire qualche consiglio per scegliere cosa guardare su Prime Video: eccoci qui per voi.

Tra le novità di catalogo segnaliamo la nona stagione di Naruto Shippuden, ma soprattutto il film Space Cadet e il nuovo spettacolare episodio di The Boys 4. Quando avete finito con questi, vi suggeriamo di guardare tra i titoli in scadenza nei prossimi giorni, perché ci sono perle come Un lupo mannaro americano a Londra, Manchester by the Sea o gli adrenalinici The Punisher e il seguito Punisher: war zone - Zona di guerra. A voi la scelta e buon weekend!

Space Cadet (film Original - genere commedia) - data di uscita 4 luglio

Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta andando come pianificato. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e con il tocco "di abbellimento" e di supporto della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu),il suo "dottorato" la fa atterrare nell'ultra competitivo programma di addestramento della NASA. Ormai dentro fino al collo, Rex si affida al suo rapido intuito, al suo fegato e alla sua determinazione per diventare la prima della sua classe. I direttori del programma della NASA Pam (Gabrielle Union) and Logan (Tom Hopper) prendono ovviamente nota, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e arrivare tra le stelle prima che la sua copertura salti? Scritto e diretto da Liz W. Garcia, (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere sé stessi, inseguendo i propri sogni e mirando alle stelle.

The Boys stagione 4 ep. 6 (serie tv Original USA) - data di uscita 27 giugno

Titolo episodio: Dirty Business

Si avvia verso il finale questa quarta stagione super "politica" di The Boys. Homelander è ormai lanciato verso il suo piano di conquista, e i nostri veri eroi, i Boys, dovranno inventarsi qualcosa per arginarlo.

Naruto Shippuden stagione 9 (serie tv anime) - data di uscita 1 luglio

Naruto vaga per le strade del Villaggio della Foglia, addolorato per la morte di Jiraiya. Incapace di superare il senso di perdita, Naruto ripercorre i suoi ricordi di Jiraiya. Cosa può aiutare Naruto, con il cuore spezzato, a rimettersi in piedi? Nel frattempo, anche Tsunade è scossa dalla morte del suo più caro amico e alleato.

Manchester by the Sea (film 2016) - data di scadenza 10 luglio

Manchester by the Sea racconta la storia di Lee Chandler il quale, dopo l’improvvisa morte di suo fratello Joe, scopre con sgomento di essere diventato l’unico tutore del nipote sedicenne.

Un lupo mannaro americano a Londra (film 1981) - data di scadenza 11 luglio

David Kessler e Jack Goodman arrivano nel nord dell'Inghilterra per un tour a piedi. Una notte, una bestia li attacca, uccidendo Jack. Alcune settimane dopo Jack torna ad avvertire David che un licantropo era il loro aggressore e che ora è l'ultimo dei licantropi!

The Punisher (film 2004) - data di scadenza 11 luglio

Dopo l'assassinio della moglie e del figlio, l'ex agente Frank Castle decide di farsi giustizia da solo dando inizio a una guerra spietata contro i responsabili.

Punisher: war zone - Zona di guerra (film 2008) - data di scadenza 11 luglio

Frank Castle, alias Punisher, continua la sua personale lotta al crimine, prendendo di mira lo spietato Jigsaw, un boss di New York da lui sfigurato.

