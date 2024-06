Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo weekend

Se state cercando suggerimenti per scegliere cosa guardare questo weekend su Prime Video, sappiate che c'è una sola nuova uscita, e che non potete perdervela: è Prisma 2, la serie italiana di Ludovico Bessegato, di cui sotto trovate tutti i link del caso.

Per il resto vi consigliamo solo cinque film in scadenza: dai più recenti Saw X, The Fabelmans e Le Otto Montagne ai più datati Terapia d'urto e The Last Station. A voi la scelta e buon week end!

Prisma stagione 2 (serie tv Original Italia) - data di uscita 6 giugno

Modalità di uscita: 8 episodi binge (tutti insieme)

Dopo un intenso finale di stagione, tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (Mattia Carrano), che insieme a Daniele, Nina, Carola e tutti gli altri, troveremo proprio al punto in cui li avevamo lasciati. Nel secondo capitolo dell’acclamata serie young adult di Ludovico Bessegato, i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. La seconda stagione di Prisma è prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video.

Link Prime Video

Terapia d'urto (film 2003) - data di scadenza 15 giugno

In seguito all'escalation di una discussione in aereo, il timido uomo d'affari Dave Buznik viene condannato dal tribunale a una terapia di gestione della rabbia presso lo specialista Buddy Rydell. Ma quando Buddy si trasferisce in casa di Dave per dare un giro di vite alla terapia, quest'ultimo vede sgretolarsi tutta la sua vita.

Link Prime Video

Saw X (film 2023) - data di scadenza 11 giugno

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di Saw si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce Saw I e Saw II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro.

Link Prime Video

Le otto montagne (film 2022) - data di scadenza 15 giugno

Le otto montagne racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Link Prime Video

The Fabelmans (film 2022) - data di scadenza 11 giugno

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.

Link Prime Video

The Last Station (film 2010) - data di scadenza 15 giugno

Il Premio Oscar Helen Mirren (Migliore Attrice per La regina) e Christopher Plummer sono i protagonisti di questo avvincente film dedicato agli ultimi giorni del genio letterario Lev Tostoj. Dopo aver rinunciato al titolo e alle sue proprietà, lo scrittore decide di donare i suoi diritti d'autore al popolo russo, col sostegno del suo fidato discepolo Chertkov (Paul Giamatti).

Link Prime Video

Link Prime Video

Link Prime Video