Cinque film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Per consolarvi dalla tristezza per la fine delle vacanze, questo week end vi proponiamo una serie quanto mai ricca di suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video.

Andiamo per tipologia di contenuti e partiamo dalle serie tv: in ordine crescente di importanza oggi escono il 5° episodio su 8 di Shelter, l'ultimo di Ascolta i fiori dimenticati e soprattutto i primi 3 di La Ruota del Tempo 2.

Passando ai film, tra le ultime uscite vi ricordiamo Belfast e Gli Attassati, ma occhio anche ai titoli in scadenza perché ci sono perle come Riddick e Predestination da non farsi sfuggire per un "rewatch", come si dice in gergo. Come sempre a voi la scelta e buon week end.

Belfast (film 2022) - data di uscita 28 agosto

Scritta e diretta dal candidato agli Oscar Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia d'amore, di risate e di perdite nell'infanzia di un ragazzo, sullo sfondo della musica e dei tumulti sociali di fine anni Sessanta.

Gli Attassati (film Exclusive 2023) - data di uscita 31 agosto

Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la "tassazione illecita" c'è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell'unica via d'uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti. Diretto da Lorenzo Tiberia, con Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli e con la partecipazione speciale di Gigio Morra.

Shelter episodio 5 (serie tv Original 2023) - data di uscita 1 settembre

Titolo nuovo episodio: See Me Feel Me Touch Me Heal Me

Mickey Bolitar è sempre più immerso nei segreti e nei misteri di Kasselton, dove è andato a vivere dopo la morte del padre e il ricovero in clinica di recupero per la madre. Ma né lui né i suoi amici Ema e Spoon hanno ancora ben capito chi sono i cattivi e chi sono i buoni, se ce ne sono.

Ascolta i fiori dimenticati episodio 7 (serie tv Original 2023) - data di uscita 1 settembre

Titolo nuovo episodio: Sturt's Desert Pea

In quest'ultimo episodio Alice deve liberarsi da un uomo violento come se non più di suo padre, e l'epilogo di questa serie drammatica e commovente non vi lascerà indifferenti.

La Ruota del Tempo stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 1 settembre

Calendario di uscita degli episodi: venerdì 1/9 i primi tre episodi, poi uno ogni settimana

La serie è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall'Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l'Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l'Oscuro, il male non è scomparso dal mondo.

Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità.

Dune (film 1984) - data di scadenza 4 settembre

Presentendo che Paul Atreides, il figlio del duca Leto, è il Kwizatz Haderach – l'essere-supremo – la Gilda Spaziale, che detiene il monopolio dei viaggi interplanetari, chiede all'Imperatore di assicurarsi che Paul muoia. L'Imperatore invia allora il duca Leto, assieme alla famiglia e al suo esercito sul desertico pianeta Arrakis, conosciuto come Dune, dove si trovano le miniere di "Melange"

Riddick (film 2013) - data di scadenza 7 settembre

Tradito dalla sua stessa specie e lasciato a morire su un pianeta desolato, Riddick lotta per la vita contro feroci predatori alieni. Dopo aver utilizzato i cacciatori di taglie di tutta la galassia come pedine per il suo piano di vendetta, scatena una feroce rappresaglia prima di tornare al suo pianeta natale Furya e salvarlo dalla distruzione.

Predestination (film 2015) - data di scadenza 7 settembre

Tratto del racconto Tutti i miei fantasmi del 1959 di Robert A. Heinlein, il film racconta la vita di un agente, magistralmente interpretato da Ethan Hawke, all'inseguimento di un criminale sfuggitogli nel tempo. Entusiasmanti e paradossali viaggi nel tempo per salvare migliaia di vite messe in pericolo dai piani di un terribile assassino.

