Tre film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In cerca di suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video questo week end? Siete capitati nel posto giusto: qui sotto i nostri consigli streaming.

Tra le serie tv, vi ricordiamo in particolare il finale di stagione di Ragazze Elettriche, ma anche La fantastica signora Maisel che è sempre più vicina al finale di serie, mentre di Citadel arriva il quarto episodio.

Tra i film, menzione speciale per Air, finalmente disponibile su Prime. Ma ci sono anche i film in scadenza, e allora vi segnaliamo Dorian Gray e The Romantics. A voi la scelta e buon week end!

Ragazze Elettriche finale di stagione (serie Original 2023) - data di uscita 12 maggio

Come si intrecceranno le storie di Eva, Jos, Roxy, Tatiana, Ndude e di tutte le ragazze e donne che hanno acquisito il potere (tramite un nuovo organo) di trasmettere scosse elettriche? Lo vedremo nel nono e ultimo episodio della stagione 1, intitolato La forma del potere.

La fantastica signora Maisel 5 episodio 7/9 (serie Amazon Original) - data di uscita 5 maggio

La divertente saga di Mrs Maisel è quasi giunta al termine della sua quinta e ultima stagione. Il terzultimo episodio si intitola A House Full of Extremely Lame Horses. Ma se vi state già disperando, sappiate che su Prime arriverà un'altra serie dagli stessi autori.

Citadel episodio 4/6 (serie Amazon Original) - data di uscita 5 maggio

Verso la conclusione si avviano anche le avventure della prima stagione di Citadel, la serie tv dei fratelli Russo su una misteriosa agenzia di spionaggio internazionale, che viene quasi completamente spazzata via all'inizio della serie. Quasi, appunto. Il titolo della puntata 6 è Tell Her Everything.

Air (film Original 2023) - data di uscita 12 maggio

Il film sulla creazione delle scarpe di Michael Jordan con Ben Affleck e Matt Damon uscirà in streaming su Prime dopo gli ottimi risultati ottenuti nei botteghini di tutto il mondo.

Dorian Gray (film 2009) - data di scadenza 17 maggio

Il bellissimo Dorian Gray arriva nella Londra Vittoriana dove si lascia trascinare nel vortice della vita sociale. L'artista Basil Hallward dipinge un ritratto di Dorian che cattura la sua bellezza giovanile. Nel momento in cui tolgono il velo che ricopre il ritratto, Dorian compie un giuramento: è pronto a sacrificare qualsiasi cosa pur di rimanere come appare nel ritratto, perfino la sua anima.

The Romantics - Capricci d'Amore (film 2010) - data di scadenza 18 maggio

Un'appassionante commedia romantica in cui l'amore trionfa con Katie Holmes (Dawson's Creek), Adam Brody (The OC) ed Elijah Wood (Il Signore degli Anelli). Sette trentenni, compagni al college, si riuniscono dopo 6 anni per il matrimonio di Tom e Lila. La notte prima del matrimonio, Laura, damigella d'onore di Lila ed ex fiamma di Tom, e il promesso sposo scoprono di essere ancora innamorati.

