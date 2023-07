Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end, se vi piacciono le serie teen, c'è un appuntamento imperdibile su Prime Video, quello con la seconda stagione di The Summer I Turned Pretty - L'estate nei tuoi occhi.

Se invece non siete amanti del genere e cercate consigli per decidere cosa vedere su Prime Video in questo fine settimana, non temete, ce n'è anche per voi. Tra le novità vi segnaliamo un film (non esattamente un capolavoro) con il monumentale (e al momento in condizioni di salute non buone) Morgan Freeman, e una commedia francese su un gruppo di amici quarantenni.

Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo il capolavoro di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, un film d'azione con Ethan Hawke e una commedia a tema matrimonio. Come sempre a voi la scelta e buon week end!

L'estate nei tuoi occhi stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 14 luglio

Modalità di uscita degli episodi: il 14/7 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ??Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Muti - The Ritual Killer (film 2023) - data di uscita 11 luglio

Incapace di processare il lutto per la morte della figlia, il Detective Lukas, a pochi giorni dalla pensione, si lancia nella drammatica caccia ad un serial killer misterioso che uccide secondo un brutale rituale tribale: il Muti. Un viaggio che lo porterà anche a Roma, dove cercherà l’aiuto dell’ispettore Lavazzi. L’unico che però può aiutare Lukas è il Professor Mackles. Con Morgan Freeman.

Il consiglio studentesco (film Exclusive) - data di uscita 12 luglio

Bob, Romane, Max e Vinz, quattro amici quarantenni conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio, si ritrovano, loro malgrado, invischiati con una nuova generazione di studenti durante un weekend "senza limiti" sulle Alpi.

Una sposa in affitto (film 2012) - data di scadenza 20 luglio

Lara, famosa star internazionale del cinema, sta per sposare uno scrittore inglese. Per evitare le eccessive attenzioni dei paparazzi, la coppia decide di celebrare le nozze su una remota isola scozzese. Lara ha un'idea brillante: reclutare una ragazza del luogo che finga di essere la sposa per fare da esca e tenere a bada la stampa. Ma il futuro marito perde la testa per la finta sposa.

La grande bellezza (film 2014) - data di scadenza 24 luglio

Premio Oscar per l'affresco di una Roma sublime e sordida vista attraverso il lucido sguardo di Jep, "il re dei mondani", interpretato da Toni Servillo.

Le ultime 24 ore (film 2018) - data di scadenza 25 luglio

Il killer Travis Conrad viene riportato in vita per un solo giorno, con al braccio un timer alla rovescia che indica 24 ore: questo il tempo a sua disposizione per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi dei criminali che gli hanno assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati. Dai produttori di John Wick un revenge movie sanguinario, violento e spettacolare.

