Due film e cinque serie tv da guardare su Prime Video questo week end

In questo densissimo settembre su Prime Video, siamo arrivati al week end più impegnativo, quindi se avete bisogno di aiuto per districarvi tra ultime novità e titoli in scadenza eccoci in vostro soccorso.

Tra le serie tv, in uscita questa settimana ci sono The Ferragnez: Sanremo Special, Wilderness, i nuovi episodi di La Ruota del Tempo e Shelter, e infine la quinta stagione di Il racconto dell'ancella, a un anno dall'uscita su Timvision.

Tra i film, vi segnaliamo "solo" due titoli: il nuovo A Million Miles Away e infine, guardando ai titoli in scadenza, Sicario. A voi la scelta e buon week end!

The Ferragnez: Sanremo Special (show Original) - data di uscita 14 settembre

The Ferragnez: Sanremo Special è un episodio speciale dello show Original italiano che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Link Prime Video

The Handmaid's Tale - Il racconto dell'ancella stagione 5 (serie tv) - data di uscita 15 settembre

In questa stagione, June affronta le conseguenze delle sue azioni passate, a Toronto Serena tenta di migliorare la propria immagine, il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia per riformare Gilead, mentre June, Luke e Moira combattono Gilead e continuano la loro missione per salvare Hannah.

Link Prime Video

La Ruota del Tempo 2 episodio 5 (serie tv Original) - data di uscita 15 settembre

Titolo nuovo episodio: Damane

Moiraine ha trovato Rand, ma ora è il momento di scappare perché il Reietto ha liberato la Figlia della Notte: una degna avversaria per il Drago Rinato. Intanto sapremo cosa ne sarà di Egwene e Nynaeve, ma anche di Perrin e Mat.

Dopo l'introduzione dei primi tre episodi, entra nel vivo la seconda stagione di The Wheel of Time. E vedremo che cosa succederà a Egwene e Nynaeve, dove andrà Rand, come prosegue la missione di Perrin e cosa ne sarà di Mat, Lan e infine di Moiraine.

Link Prime Video

Shelter episodio 7 (serie tv Original 2023) - data di uscita 15 settembre

Titolo nuovo episodio: Sweet Dreams Are Made of This

Dopo l'incredibile rivelazione dell'episodio 6, Mickey Bolitar forse ha le idee più chiare sulle parti in causa, ma la confusione su quello che è successo alla sua famiglia è ancora tanta. Vedremo se la nebbia inizia a diradarsi in questo penultimo episodio.

Link Prime Video

Wilderness: Fuori controllo (serie tv Original) - data di uscita 15 settembre

Liv e Will sembrano avere tutto. Un matrimonio solido come la roccia. Una nuova vita entusiasmante a New York. Finché Liv non viene a sapere del tradimento. Partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare. Per Will è un'occasione per farsi perdonare. Per Liv è una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi.

Scritta e diretta da Marnie Dickens, selezionata nei BAFTA Breakthrough Brit, e basata sull'omonimo romanzo di B.E. Jones, Wilderness è una storia d'amore contorta, in cui una vacanza da sogno e un presunto "e vissero tutti felici e contenti" si trasformano rapidamente in un incubo. Nel cast Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

A Million Miles Away (film Original) - data di uscita 15 settembre

Ispirato alla vera storia dell'ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell'opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile. Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson.

Sicario (film 2015) - data di scadenza 25 settembre

Un agente FBI idealista entra a far parte di una task force governativa per aiutare nella guerra alla droga al confine tra USA e Messico.

Link Prime Video