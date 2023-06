Sei film (due con F. Nuti) e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questa settimana è morto Francesco Nuti, uno dei più grandi talenti della commedia italiana di fine Novecento. A causa della concomitanza con la scomparsa di Berlusconi, in tv non è stato tributato il giusto onore a un attore e regista di così straordinaria bravura.

Per provare a riparare a questo torto, in qualità di fan quasi quarantennali del grande Nuti, in questo consueto appuntamento con i consigli streaming per gli abbonati di Prime Video abbiamo inserito, oltre alle ultime novità del catalogo e ad alcuni titoli in scadenza, anche due contenuti legati a lui: una sorta di edizione straordinaria dei nostri suggerimenti.

A noleggio o in acquisto sulla piattaforma streaming di Amazon ci sono alcuni dei suoi capolavori, come Tutta colpa del Paradiso, Willy Signori e vengo da lontano e Madonna che silenzio c'è stasera, ma qui sotto trovate Ad ovest di Paperino, il suo esordio cinematografico da attore insieme agli altri Giancattivi, e un documentario del 2010, quando purtroppo era già stato vittima dell'incidente che purtroppo gli ha cambiato la vita. Dopo questi due titoli trovate gli altri consigli di questo fine settimana: a voi la scelta e buon week end.

Francesco Nuti e vengo da lontano (documentario 2010)

Francesco Nuti, le sue storie, i suoi ricordi, il suo rapporto con il padre. Prato e i paesaggi toscani che ricorrevano quasi sempre nei suoi film. Gli amici e gli scherzi. Il regista Mario Canale celebra la carriera di un grande attore e regista italiano, insieme a molte personalità del cinema nostrano.

Ad ovest di Paperino (film 1982)

Dal mattino alla sera, la giornata di tre giovani, due uomini e una donna, che si incontrano nella Firenze di oggi. Lui lavora in una radio privata, lei è pittrice, il terzo è disoccupato e sta andando a iscriversi all'ufficio di collocamento. Vagando senza una meta precisa, i tre si imbattono in personaggi bizzarri e situazioni surreali, per ritrovarsi, alla fine, con i problemi di sempre.

Il primo giorno della mia vita (film 2023) - data di uscita 15 giugno

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy; regia di Paolo Genovese.

The Grand Tour: Eurocrash (show Original) - data di uscita 16 giugno

Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai. Questo epico viaggio di 1400 miglia li porta da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Assaggiano un po’ di Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, reclutano un famoso pilota da corsa e partecipano a uno spettacolare finale di Fast & Furious. Questo speciale arriva dopo la loro ultima uscita, A Scandi Flick, e sarà disponibile prima della loro prossima avventura, le cui riprese sono recentemente terminate in Mauritania.

Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans (film 2009) - data di scadenza 24 giugno

Un tenente corrotto deve scoprire chi ha abusato di un'infermiera per ottenere un premio e pagare così un debito contratto con un membro di un'organizzazione criminale.

La Cena Perfetta (film 2022) - data di scadenza 24 giugno

Carmine, un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Il lupo e il leone (film 2022) - data di scadenza 25 giugno

La morte del nonno, riporta Alma tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l'infanzia. Qui incontra la femmina di lupo artico a cui il nonno offriva ospitalità. A seguito di un temporale, Alma trova un cucciolo di leone e quando la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, i due cuccioli diventano inseparabili. Quando mamma lupa scompare, Alma non se la sente di ripartire e di abbandonarli.

