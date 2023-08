Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Che siate (ancora) in vacanza o che siate (di nuovo) al lavoro, se state cercando suggerimenti per decidere cosa vedere su Prime Video questo week end siete, come sempre, nel posto giusto.

Partendo dalle ultime novità, vi segnaliamo l'uscita della serie thriller Shelter e il nuovo episodio (il 5° su 7) di Ascolta i fiori dimenticati, e domenica esce anche un film drammatico dal titolo Il coraggio di una madre.

Passando ai titoli in scadenza, nei prossimi giorni saranno cancellati il film cult del 2001 Donnie Darko e un action movie più recente, di cui trovate il link alla recensione, intitolato The Protegé. A voi la scelta e buon week end ovunque voi siate!

Harlan Coben's Shelter (serie tv Original 2023) - data di uscita 18 agosto

Calendario uscita episodi: dal 18 agosto nuovi episodi ogni venerdì

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

La nuova serie thriller in otto episodi è un adattamento dell'opera dell'autore bestseller del New York Times Harlan Coben. La serie è interpretata da Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar, Constance Zimmer nei panni di Shira Bolitar, Adrian Greensmith come Arthur "Spoon" Spindell, Abby Corrigan nel ruolo di Ema Winslow, Tovah Feldshuh nei panni Bat Lady, Sage Linder come Rachel Caldwell, Brian Altemus nel ruolo di Troy e altri ancora. Gli showrunner ed executive producer Harlan Coben e Allen MacDonald sono affiancati dagli executive producer Edward Ornelas e Erik Barmack. Charlotte Coben è producer e Patricia Cardoso è regista ed executive producer.

Ascolta i fiori dimenticati ep. 5 (serie tv Original 2023) - data di uscita 18 agosto

Alice è diventata grande, ed è scappata dal vivaio-rifugio della nonna June dopo aver scoperto che la nonna le ha tenuto nascosto qualcosa di molto importante. Ma non è l'ultimo mistero che June ha tenuto per sé, e non è detto che fuggendo Alice trovi quello che cerca.

Till – Il Coraggio Di Una Madre (film 2022) - data di uscita 20 agosto

Till – Il Coraggio Di Una Madre è un film molto toccante sulla vera storia dell’incessante ricerca della giustizia da parte di Mamie Till-Mobley, il cui figlio di 14 anni, Emmett Till, in visita ai cugini in Mississippi, fu linciato nel 1955.

The protegé (film 2021) - data di scadenza 27 agosto

Anna da bambina viene salvata e addestrata dal leggendario sicario Moody. Quando questo viene ucciso, la killer giura vendetta.

Donnie Darko (film 2001) - data di scadenza 29 agosto

La fantastica gioventù americana sembra sana e priva di problemi: ama, fa sport e si diverte. Ad interrompere la quiete arriva Frank, un coniglio dalle sembianze umane amico immaginario di Donnie Darko, che gli comunica quanti giorni mancano alla fine del mondo...

