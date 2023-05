Tre film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end, su Prime Video, avete due possibilità: guardare The Ferragnez o non guardare The Ferragnez. Se non vi interessa, o se avete già finito i primi 4 episodi dello show sulla coppia più social-mediatica d'Italia, vi proponiamo l'ultimo show di improvvisazione di Ale & Franz.

Se invece state cercando un nuovo film del catalogo di Prime Video, vi consigliamo di recuperare l'ultimo film di Spielberg, The Fabelmans, o il non più recentissimo ma sempre bello Loro chi?; occhio poi che tra i titoli prossimi alla scadenza c'è tutta la saga di Harry Potter, può essere l'occasione per un ripasso. A voi la scelta e buon week end!

The Ferragnez 2 (serie show Original) - data di uscita 18 maggio

The Ferragnez – La serie per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all’attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

Rosiko show - Guai a perdere (serie show Exclusive) - data di uscita 18 maggio

Rosiko show - Guai a perdere: Tornano gli esperti di improvvisazione Ale & Franz in un format completamente inventato da loro per continuare a ridere, giocando senza copione.

The Fabelmans (film 2022) - data di uscita 11 maggio

The Fabelmans, uno spaccato intenso e personale dell’infanzia americana del XX secolo, è il racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi. Di Steven Spielberg.

LORO CHI? (film 2015) - data di uscita 15 maggio

David, 36 anni e un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendo e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l’incontro con Marcello cambierà il corso della sua vita. Con Ivano Marescotti, Edoardo Leo, Marco Giallini.

Harry Potter e la pietra filosofale (film 2001) - data di scadenza 2 giugno

Dall'incantevole bestseller di J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale è puro incantesimo visivo. Per l'esperienza più magica che sia mai capitata in casa vostra.

