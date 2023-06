Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Inizia un week end lungo, quindi il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana dedicato agli abbonati di Prime Video è conseguentemente bello ricco.

Tra le novità ci sono due nuove serie tv, Deadloch (comedy-crime) e With Love 2 (dramma e commedia romantica), ma anche un film Original - Medellín - uno in esclusiva con un grande cast - Paradise Highway - e il thriller del 2021 Ultima notte a Soho.

Tra i contenuti in scadenza, invece, vi segnaliamo due film: Monella, del maestro Tinto Brass, e il fantascientifico Chaos Walking: come sempre, a voi la scelta e buon week end.

Deadloch (serie Original 2023) - data di uscita 2 giugno

La cittadina della Tasmania Deadloch, un tempo un borgo marinaro molto tranquillo, è sconvolta quando un uomo del posto viene trovato senza vita sulla spiaggia. Due detective donne vengono messe insieme per risolvere il caso: Dulcie Collins (Kate Box), un'esigente maresciallo locale, e Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), una ruvida investigatrice senior originaria di Darwin, insieme a Abby (Nina Oyama), una smaniosa agente junior. Mentre la città si prepara a lanciare l'evento annuale di arte, cibo e cultura - il Winter Feastival - il trio deve mettere da parte le proprie differenze e lavorare insieme per trovare l'assassino.

Deadloch riscrive in chiave comedy il genere crime e mette in discussione il rapporto dell'Australia con la verità, il genere e l'etnia, tenendo sulle spine in ogni momento. Deadloch è una commedia poliziesca in otto puntate creata dal popolare duo comico australiano di Kate McCartney e Kate McLennan.

With Love stagione 2 (serie Original 2023) - data di uscita 2 giugno

With Love è un dramedy romantico incentrato sui fratelli Lily e Jorge Diaz che affrontano i grandi cambiamenti della vita, affidandosi alla loro altrettanto grande famiglia. Dopo la sua vorticosa storia d'amore con Santiago, Lily decide di concentrare tutte le sue energie su un percorso personale di self-love, sviluppando la sua attività di makeup styling e cercando di diventare proprietaria di una casa. Ma quando sia Santiago sia Nick le confessano i loro sentimenti, Lily si interroga su cosa sia meglio per il suo futuro. Nel frattempo Jorge comincia a chiedersi se lui e Henry siano davvero compatibili. Quando incontra gli orgogliosi genitori texani di Henry, non riesce a decidere se la relazione sia una favola o un incubo.

With Love è creato da Gloria Calderón Kellett, che è anche executive producer insieme a Andy Roth. La serie è prodotta dalla società di produzione di Kellett, GloNation e Amazon Studios.

Paradise Highway (film Exclusive 2023) - data di uscita 1 giugno

I premi Oscar Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo avvincente thriller ambientato nell'industria dell'inseguimento e nel suo losco lato del traffico di esseri umani. Per salvare la vita di suo fratello (Frank Grillo), Sally (Binoche), un camionista, accetta con riluttanza di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila (Hala Finley). Mentre Sally e Leila iniziano un viaggio pericoloso attraverso i confini dello Stato, un agente dell'FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce, deciso a fare tutto il necessario per porre fine a un'operazione di traffico di esseri umani e portare Sally e Leila in salvo. Scritto e diretto da Anna Gutto.

Ultima notte a Soho (film 2021) - data di uscita 1 giugno

Nell’acclamato thriller psicologico del regista Edgar Wright, Eloise, che sogna di diventare stilista, si ritrova misteriosamente negli anni Sessanta, dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandie. Ma il glamour non è quello che sembra, e i sogni del passato iniziano a incrinarsi e a frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

Medellín (film Original 2023) - data di uscita 2 giugno

Per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un'incursione in Colombia. Ma questa folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello Reda.

Basato su un’idea originale di Franck Gastambide, e sceneggiato da Gastambide e Charles Van Tieghem (Validé), il film Original francese è prodotto da Kowloon Film (Eric Altmayer e Nicolas Altmayer).

Monella (film 2004) - data di scadenza 8 giugno

Dal maestro del cinema erotico italiano Tinto Brass. Fine anni Cinquanta, l'adolescente Lola e il fidanzato Masetto s'innamorano, litigano, si separano e si amano. Il tutto è complicato dall'attrazione morbosa che Lola nutre nei confronti di André, l'amante cinquantenne della madre Zaira.

Chaos Walking (film 2021) - data di scadenza 8 giugno

Dal romanzo omonimo, con Tom Holland, Daisy Ridley e Madds Mikkelsen, CHAOS WALKING racconta di un futuro distopico in cui le donne sono scomparse e gli uomini sono stati colpiti dal Rumore, una forza che permette loro di ascoltare i pensieri reciproci. Todd scopre che esiste una donna ancora in vita, Viola, e deve proteggerla da un uomo corrotto deciso a sfruttare il Rumore a suo vantaggio.

