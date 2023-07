Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Inizia un altro week end bollente in gran parte d'Italia, quindi se cercate consigli per scegliere cosa vedere in streaming su Prime Video nelle ore più calde a casa mentre bevete molta acqua e mangiate molta frutta... siete nel posto giusto.

Tra le ultime novità del catalogo della piattaforma streaming di Amazon, segnaliamo il nuovo episodio di L'estate nei tuoi occhi 2, l'ultimo film della saga di John Wick (di cui su Prime uscirà una serie prequel) e un nuovo film intitolato Robots.

Guardando invece ai titoli che saranno cancellati dal catalogo nei prossimi giorni, abbiamo selezionato per voi tre film: il thriller Possessor, l'adrenalinico Gunpowder Milkshake e l'apocalittico How it ends. A voi la scelta e buon week end!

Robots (film Original 2023) - data di uscita 17 luglio

Robots è una commedia tagliente ambientata in un'America del prossimo futuro e segue un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l'uno contro l'altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto.

John Wick 4 (film 2023) - data di uscita 20 luglio

John Wick continua la sua lotta senza confini per riacquistare la sua libertà e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Grande Tavola.

L'estate nei tuoi occhi 2 ep. 4 (serie tv Original 2023) - data di uscita 21 luglio

Dopo Love Lost, Love Scene e Love Sick, il quarto episodio si intitola Love Game. Vedremo se Belly, Conrad e Jeremiah si inventeranno qualcosa per salvare la casa di Cousins Beach messa in vendita dalla zia Julia. E a dar man forte ai protagonisti del triangolo amoroso sono arrivati anche Steven e Taylor.

Possessor (film 2020) - data di scadenza 27 luglio

In una terrificante visione del futuro, un’agente di una società misteriosa usa una tecnologia di impianto corporeo per insinuarsi nei corpi di altre persone, spingendole a commettere omicidi per clienti facoltosi. Dirige Brandon Cronenberg.

Gunpowder Milkshake (film 2021) - data di scadenza 28 luglio

Nella sua vita di killer, Scarlet è stata costretta ad abbandonare sua figlia Sam e a fuggire. Sam è diventata una killer. Dopo una missione rischiosa andata fuori controllo, mettendo un'innocente bambina di 8 anni nel bel mezzo di una guerra tra bande, Sam non ha altra scelta che tornare da sua madre e dalle sue ex sicare, che unendo le forze lotteranno contro coloro che hanno preso loro tutto.

How It Ends (film 2020) - data di scadenza 29 luglio

In questa commedia apocalittica, Liza (Zoe Lister-Jones) intraprende un viaggio esilarante attraverso Los Angeles nella speranza di arrivare alla sua ultima festa prima che tutto finisca, incontrando un cast eclettico di personaggi lungo la strada.

