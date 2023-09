Cinque film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Finalmente è arrivato l'autunno, che scaccia via i sensi di colpa estivi di quando si preferisce restare a casa a guardare un film o una serie. Ed ecco quindi i nostri suggerimenti per chi deve scegliere cosa guardare su Prime Video.

Partiamo dalle serie tv: questo venerdì esce l'ottavo e ultimo episodio di Harlan Coben's Shelter, e chissà cosa ci riserva il finale, ma anche l'episodio 6 di La Ruota del Tempo 2, mentre è al debutto con i suoi tre episodi The Continental, dal mondo di John Wick.

Passiamo ai film: novità di catalogo è L'ultima notte di Amore con Favino; tra le prime visioni assolute invece vi ricordiamo Cassandro e King of Killers. Infine, tra i titoli in scadenza segnaliamo il disaster movie Contagion e la commedia con Mel Gibson (presente anche in The Continental) What women want. A voi la scelta e buon week end.

L'ultima notte di Amore (film 2023) - data di uscita 18 settembre

La notte prima del suo pensionamento, il tenente di polizia Franco Amore viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e partner di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti. Si capirà che Amore è stato coinvolto nella rapina e che solo l'amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a sopravvivere a questa notte fatale.

Cassandro (film Original) - data di uscita 22 settembre

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre". In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita. Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams e vede nel cast Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

King of Killers (film Exclusive) - data di uscita 22 settembre

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l'assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Un action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca il massiccio Frank Grillo. Nel cast Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos, Georges St-Pierre.

The Continental: dal mondo di John Wick (serie tv Original) - data di uscita 22 settembre

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di?una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

La Ruota del Tempo 2 episodio 6 (serie tv Original) - data di uscita 22 settembre

Titolo nuovo episodio: Eyes Without Pity

Ishamael sta muovendo le sue pedine, ma Moiraine vuole provare a sfruttare il punto debole di Lanfear per provare a sconfiggerla nei sogni di Rand. Intanto Egwene è ancora prigioniera dei Seanchain, e Nynaeve ed Elayne devono liberarla.

Shelter episodio 8 (serie tv Original 2023) - data di uscita 22 settembre

Titolo nuovo episodio: Found

Siamo all'epilogo. In realtà, con la liberazione di Ashley tutto sembrava pronto alla chiusura, ma poi l'ex Faccia di Polpo ha dato a Mickey una lettera che ha fatto infuriare il ragazzo con Bat Lady, ed è andato ad affrontarla.

Contagion (film 2011) - data di scadenza 30 settembre

Una spaventosa pandemia colpisce l'intero pianeta. Inizia una corsa contro il tempo per circoscrivere il contagio iniziato a Hong Kong. Con Matt Damon, Kate Winslet.

What Women Want (film 2001) - data di scadenza 1 ottobre

Nick Marshall è un pubblicitario di successo, ma le sue certezze subiscono un'imprevista frenata quando una nuova collega gli soffia il posto di direttore creativo. Grazie ad un incidente, però, Nick acquisisce un dono: leggere le menti delle donne.

