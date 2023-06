Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Siete alla ricerca di qualche consiglio per decidere cosa guardare su Prime Video in questo primo week end d'estate? Eccoci a voi con il nostro consueto appuntamento del venerdì.

E come detto lunedì, in mancanza di nuovi film, vi segnaliamo ben cinque film in scadenza nei prossimi giorni, tra cui l'immenso capolavoro di Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, a cui dedichiamo la copertina (e quando ci ricapita?).

Ma torniamo alle novità del catalogo, perché questa settimana sono uscite due nuove serie tv: l'italiana Love Club e l'americana I'm a Virgo: come sempre, a voi la scelta e buon week end!

Love Club (serie Original 2023) - data di uscita 20 giugno

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Riuscirà Luz a vivere la storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza? Mentre la malattia mentale è per Tim un ostacolo al suo sogno di fare il DJ, e Rose deve ritrovare il coraggio di cantare su un palco, Zhang sogna di esibirsi in drag ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.

Love Club mette in scena le complicate vite amorose e amicali di quattro ragazzi impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo, interpretati da giovani attori esordienti tra cui Veronique Charlotte, Alessio Lu, Ester Pantano, Rodrigo Robbiati. Prodotta da Tempesta Film, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per Prime Video.

I'm a Virgo (serie Original 2023) - data di uscita 23 giugno

I'm a Virgo è una commedia dark e fantastica che racconta la storia di Cootie (Jharrel Jerome), un giovane nero alto 13 metri di Oakland, in California. Cresciuto in clandestinità, passando il tempo con una dieta a base di fumetti e programmi televisivi, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l'amore, affronta situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe nella vita reale chiamato The Hero (Walton Goggins). I'm A Virgo è un'odissea mitica che mette in discussione lo scopo dell'odissea mitica.

I'm a Virgo è co-prodotto da Amazon Studios e Media Res Studio. Boots Riley e Tze Chun (Gotham) sono i co-showrunner della serie ed executive producer, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Rebecca Rivo (Escape Room) e Jharrel Jerome.

Per qualche dollaro in più (film 1965) - data di scadenza 1 luglio

Due cacciatori di taglie concorrenti si trovano sulle tracce dell'Indio, un feroce assassino a capo di una banda di malfattori. Costretti dalla sorte, uniscono le forze cercando di individuare il punto debole dell'avversario.

Un sapore di ruggine e ossa (film 2012) - data di scadenza 1 luglio

Stephanie, donna bellissima e sicura di sé, lavora come addestratrice di orche. Un fatale incidente la incatena a una sedia a rotelle, trasformando per sempre la sua esistenza. Sarà l'incontro con Ali, un buttafuori appassionato di boxe e padre di un bambino di cinque anni, a cambiarle la vita, ritrovando se stessa e facendo pace con il suo nuovo corpo.

Matildà - Con l' Accento sulla A (film 2018) - data di scadenza 1 luglio

Matildà è una sicaria romana costretta al suo lavoro dal padre, temuto killer romano e grande appassionato di "Leon" che la vorrebbe intrepida come la giovane protagonista del film. Ma la povera ragazza è timida, imbranata e farebbe di tutto per cambiare vita. E così, tra una pulizia e l'altra, sogna la normalità.

Pound of flesh (film 2015) - data di scadenza 1 luglio

Un uomo, che si è recato in Cina per donare un rene alla nipote, si offre di aiutare una donna in difficoltà, ma finisce per cadere vittima di un gruppo di trafficanti di organi. Con Jean-Claude Van Damme.

Più tardi al buio (After Dark My Sweet) (film 1990) - data di scadenza 1 luglio

Un ex-pugile viene coinvolto da un'affascinante vedova nella trama di un rapimento finalizzato al riscatto.

