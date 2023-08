Due film e quattro serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Ultimo week end di agosto, ed eccoci come ogni venerdì mattina per aiutarvi a scegliere cosa vedere su Prime Video tra nuovi contenuti e titoli in scadenza.

Tra le novità, vi ricordiamo i nuovi episodi di Shelter e Ascolta i fiori dimenticati, così come il film Operazione Kandahar. Tra i titoli in scadenza, invece, vi segnaliamo il nono Doctor Who, le tre stagioni di Hannibal e la commedia italiana Il Regno. A voi la scelta e buon week end!

Operazione Kandahar (film Exclusive 2023) - data di uscita 24 agosto

In Operazione Kandahar, Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia. Diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel, Elnaaz Norouzi.

Shelter episodio 4 (serie tv Original 2023) - data di uscita 25 agosto

Titolo nuovo episodio: Phantom Threads

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Ascolta i fiori dimenticati episodio 6 (serie tv Original 2023) - data di uscita 25 agosto

Titolo nuovo episodio: Wheel of fire (Ruota di fuoco)

Penultima puntata di questa miniserie con Sigourney Weaver. Alice è lontana dalla nonna June e dal suo vivaio, ma Twig è determinata a riportarla a casa, per farle conoscere il fratello che lei crede morto e per farla ricongiungere con la nonna prima che sia troppo tardi.

Il Regno (film 2020) - data di scadenza 29 agosto

Un autista dell'Atac scopre che il padre che lo ha abbandonato trent'anni prima, nel momento della morte, gli ha lasciato in eredità il trono di un regno para-medievale.

Hannibal (serie tv 3 stagioni) - data di scadenza 2 settembre

Prima stagione della serie crime con Mads Mikkelsen e Hugh Dancy. Will Graham è un criminologo al servizio dell'FBI. Nelle sue indagini viene affiancato dallo psichiatra Hannibal Lecter.

Doctor Who (serie tv 2006, stagioni 1-4)

Tante avventure nel tempo e nello spazio con il nono Dottore e la sua compagna Rose. Con Christopher Eccleston.

