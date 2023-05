Quattro film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando suggerimenti per decidere cosa guardare su Prime Video, sappiate che questo week end escono ben tre finali. Iniziamo quindi dalle serie tv: oltre allo show culinario di James May e a una serie fantasy tedesca, di cui vi abbiamo già parlato, tra le novità seriali del catalogo ci sono infatti gli episodi finali di The Ferragnez 2, il finale di stagione di Citadel e l'ultima puntata di sempre per The Marvellous Mrs Maisel.

Se invece cercate un film, vi ricordiamo l'ultima commedia di Aldo Giovanni e Giacomo, mentre oggi esce un altro film italiano decisamente più agrodolce, Prima di andare via. Infine, tra i titoli in scadenza vi segnaliamo due storie vere: quella della grandissima Aretha Franklin e quella di una donna che ha cambiato la storia delle donne in America. A voi la scelta e buon week end!

Il grande giorno (film 2022) - data di uscita 22 maggio

Il matrimonio di Elio e Caterina sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista...

Link Prime Video

Prima di andare via (film Exclusive 2023) - data di uscita 26 maggio

Andrea è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza. Diretto da Massimo Cappelli e prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone.

The Ferragnez 2 - episodi finali (show Original 2023) - data di uscita 25 maggio

Continua il racconto della famiglia più social d'Italia. Seguiremo i Ferragnez nelle situazioni più inedite: dal racconto toccante di Fedez che affronta il percorso per vincere la malattia, alla full immersion nella vita professionale di Chiara.

Link Prime Video

La fantastica signora Maisel 5 - finale di serie (serie Original 2023) - data di uscita 26 maggio

In uscita l'ultimo episodio della stagione conclusiva di The Marvellous Mrs Maisel. L'ultima puntata si intitola Four Minutes, in italiano Quattro Minuti.

Link Prime Video

Citadel - finale di stagione (serie Original 2023) - data di uscita 26 maggio

Per Citadel siamo invece al finale di stagione, ma Prime Video ha già annunciato il rinnovo per la serie principale, oltre a confermare gli spinoff. L'ultima puntata di questa prima stagione si chiama Secrets in Night Need Early Rains.

La recensione dei primi due episodi di Citadel

Link Prime Video

Una giusta causa (film 2019) - data di scadenza 29 maggio

La storia vera di una figura considerata icona pop dalle nuove generazioni. Ruth Bader Ginsburg, ammessa nel 1956 al corso di legge dell'Università di Harvard, nonostante il suo talento venne rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta da un avvocato progressista, contro il parere di tutti vinse il processo che determinò un precedente nella storia legale statunitense.

Link Prime Video

Respect (film 2021) - data di scadenza 31 maggio

Seguendo l'ascesa della carriera di Aretha Franklin da una bambina che cantava nel coro della chiesa di suo padre alla superstar internazionale, "Respect" è la storia vera del viaggio dell'icona musicale per trovare la sua voce.

Link Prime Video