Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Che siate di partenza (o di ritorno) dalle ferie, o che vi tocchi ancora un po' di attesa prima delle vacanze, se cercate consigli per scegliere cosa vedere su Prime Video in questo ultimo week end di luglio... noi siamo qui.

Tra le novità, segnaliamo in particolare la seconda stagione di Good Omens, il nuovo film di Guy Ritchie The Covenant, il ritorno del mitico Takeshi's Castle (quello di Mai Dire Banzai, per intenderci) e il film italiano So tutto di te.

Ma diamo anche uno sguardo ai titoli in scadenza, tra cui vi segnaliamo The Circle con Emma Watson e Tom Hanks e Queen Bees, con un cast se possibile ancor più illustre. A voi la scelta e buon week end!

So tutto di te (film 2023) - data di uscita 25 luglio

Roberto è un trentenne che riesce sempre a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Lavora come agente immobiliare e appare agli occhi dei clienti sempre un po' distratto e impacciato. Accade così anche in amore. La vita sembra finalmente sorridergli quando Roberto entra in possesso di un computer in grado di leggere gli algoritmi di ognuno di noi. Purtroppo, però, scoprirà a sue spese che il dono di entrare nella vita degli altri per scoprirne i desideri più intimi è un potere molto difficile da controllare...

Takeshi's Castle Japan (show Original 2023) - data di uscita 25 luglio

Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi's Castle prevede numerose e nuove prove. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare vari giochi complicati in questa nuova versione dello show.

The Covenant (film Original 2023) - data di uscita 27 luglio

Il film di Guy Ritchie narra la storia del sergente John Kinley, il quale, durante il suo ultimo periodo di servizio in Afghanistan, si trova insieme all'interprete Ahmed. Quando John viene ferito, Ahmed rischia la sua vita per portarlo in salvo, percorrendo chilometri di terreno impervio. Con Jake Gyllenhaal.

Good Omens stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 28 luglio

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell'Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell'Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell'Inferno: Liz Carr nel ruolo dell'Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

The Circle (film 2017) - data di scadenza 2 agosto

Quando Mae viene assunta per lavorare a The Circle, la prima azienda di tecnologia e social media del mondo, è sicura che le sia capitata l’opportunità più grande della sua vita. Man mano che fa carriera, Mae viene incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare totalmente alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Con Emma Watson e Tom Hanks.

Queen Bees (film 2021) - data di scadenza 2 agosto

Ellen Burstyn, James Caan, Ann-Margret, Jane Curtin e Christopher Lloyd sono i protagonisti di questa storia. Un’anziana signora si trasferisce in una casa di riposo piena di vedove lussuriose, prepotenti signore - e anche di amore.

