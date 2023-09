Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Questo week end su Prime Video ci sono due appuntamenti assolutamente imperdibili: oggi infatti escono il settimo e penultimo episodio di La Ruota del Tempo e la nuovissima (e violentissima) Gen V, lo spinoff dell'altrettanto violento The Boys.

Se invece non avete voglia di serie tv e cercate un film da vedere, vi diamo ben cinque opzioni: tra le novità di catalogo c'è Ambulance, mentre tra i titoli in scadenza ci sono la commedia italiana Ma che bella sorpresa, due cult come Michael Clayton e il capolavoro Tutto su mia madre, e infine il drammatico-sentimentale All My Life. A voi la scelta e buon week end!

Ambulance (film 2022) - data di uscita 26 settembre

In questo thriller d'azione diretto da Michael Bay, il veterano Will Sharp, alla disperata ricerca di denaro, si rivolge al fratello adottivo Danny per chiedergli aiuto. Danny, un criminale di lunga data, gli propone invece un colpo milionario. Ma quando la rapina non va come previsto, la disperazione spinge i fratelli a dirottare un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito e un paramedico.

Gen V (serie tv Original) - data di uscita 29 settembre

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

La Ruota del Tempo 2 episodio 7 (serie tv Original) - data di uscita 29 settembre

Titolo nuovo episodio: Daes Dae'mar

Penultimo episodio della seconda stagione. Mat e Rand si sono ritrovati, ma Mat ha deciso di non mettere in pericolo l'amico. Egwene è ancora prigioniera dei Sean'chan, con Nynaeve e Elayne sempre più determinate a salvarla.

Ma che bella sorpresa (film 2015) - data di scadenza 4 ottobre

Remake di un successo brasiliano. Depresso dopo una delusione d'amore, un professore incontra la donna dei suoi sogni, perfetta per lui. Ma la donna perfetta esiste? Con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini.

Michael Clayton (film 2007) - data di scadenza 5 ottobre

Dal regista di The Bourne Legacy, un film vincitore di un Premio Oscar, con G. Clooney e T. Swinton. Un avvocato si trova di fronte ad un dilemma etico.

Tutto su mia madre (film 2000) - data di scadenza 6 ottobre

Premiato a Cannes per la regia e premio Oscar come Miglior film straniero. Madrid, Manuela perde il figlio diciassettenne mentre chiedeva un autografo alla sua attrice preferita, Huma. Distrutta dall'evento, Manuela lascia Madrid per Barcellona con l'intento di ritrovare Esteban, ignaro padre del ragazzo che, nel frattempo, ha cambiato sesso diventando Lola.

All My Life (film 2021) - data di scadenza 6 ottobre

Ispirato dalla potente storia d’amore che ha commosso una nazione intera, All My Life ripercorre le scelte di una coppia che deve prendere la difficile decisione di dover accelerare l’organizzazione del proprio matrimonio dopo una devastante notizia. Jennifer Carter e Solomon Chau sono fidanzati, dolci e affiatati, prossimi al matrimonio e destinati a una lunga e felice vita davanti.

