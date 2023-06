Sette film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come ogni venerdì ecco il nostro appuntamento con i consigli streaming del week end dedicati agli abbonati di Prime Video e pescati tra nuove uscite e titoli in scadenza.

Tra le novità torniamo a segnalarvi il docu-show su Aurora dei The Jackal e soprattutto la nuova e ultima stagione della serie tv d'azione Jack Ryan, ma occhio anche a un paio di film non nuovissimi ma interessanti in uscita tra sabato 1 e domenica 2 luglio.

Per quanto riguarda i contenuti prossimi alla scadenza, vi consigliamo un thriller con Milla Jovovich, la commedia italiana Corro da te e il capitolo 9 della saga di Fast & Furious. A voi la scelta e buon week end!

Aurora Leone: una famiglia a pretesto (show Exclusive) - data di uscita 26 giugno

Dall’infanzia all’adolescenza, Aurora Leone racconta la ricerca incessante di un equilibrio attraverso le tappe scomode ma necessarie della vita come: il primo appuntamento, la prima offerta di lavoro o la recita di quinta elementare. Scelte e condizionamenti. Uno show multiformato in cui si alterneranno scene del monologo di Aurora a clip backstage con i The Jackal e ospiti inaspettati.

Da grandi (film Exclusive 2023) - data di uscita 28 giugno

Marco, Tato, Serena e Leo hanno 8 anni e sono amici inseparabili. Tutti e quattro si sentono trascurati dalle loro famiglie: i genitori di Marco dimenticano il suo compleanno, sbagliano torta e regalo, lo umiliano per l’irrisolta questione della pipì a letto e lo costringono a badare alla sorellina-peste Silvia. Tato convive con la mamma single, sempre alla ricerca dell’amore della sua vita. Serena proprio non comprende le insistenze del padre che la vorrebbe campionessa di tennis e non instancabile divoratrice di merendine. E poi c’è Leo, amatissimo dai nonni che lo crescono brillantemente ma che proprio non capiscono che lui vorrebbe tanto ritrovare i genitori scomparsi in India.

La sera del compleanno di Marco si ritrovano a spegnere insieme la candelina ed insieme esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. Il tempo di una notte ed eccoli magicamente coetanei dei loro genitori ma con i comportamenti e i pensieri tipici dei bambini. Cominceranno così una serie di divertenti avventure e imprevisti che li vedranno misurarsi con la vita di tutti i giorni: trovare un posto dove vivere e un lavoro. Addirittura Marco riuscirà a conquistare la donna della sua vita, la maestra Francesca… È tutto come immaginavano? Solo il tempo potrà dare loro le risposte che cercano.

Jack Ryan di Tom Clancy stagione 4 (serie Original 2023) - data di uscita 30 giugno

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vede il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese.

Nell’investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack e il suo team scoprono una realtà molto peggiore – la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica – che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha protetto e per cui ha sempre combattuto.

Il cast della serie vede John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, e Betty Gabriel, con Abbie Cornish. Si uniscono al cast per questa nuova stagione Michael Peña e Louis Ozawa. Jack Ryan di Tom Clancy è coprodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television.

Pixels (film 2015) - data di uscita 1 luglio

Alcune immagini di vecchi videogames sono interpretati come una dichiarazione di guerra da una razza aliena, che attacca la Terra usando i giochi stessi per i loro assalti. Il Presidente degli Stati Uniti chiama allora il suo vecchio amico Sam Brenner, ex campione di videogames, per difendere la Terra. Il destino del pianeta è nelle mani di un team di ex giocatori.

Man in the Dark (film 2016) - data di uscita 2 luglio

Alcuni ragazzi si introducono nella casa di un uomo cieco per commettere un crimine. Considerando le condizioni del padrone di casa i giovani sono convinti che si tratterà di una passeggiata, ma le cose non andranno come previsto.

Faces in the Crowd (film 2011) - data di scadenza 4 luglio

Anna Marchant assiste all'omicidio di una donna per mano di un famigerato serial killer. Inseguita dall'omicida, cade da un ponte e si risveglia dopo una settimana di coma con un disturbo della percezione dei volti. Anna ha visto il killer in faccia ma non è più in grado di riconoscere né le sue amiche, né il suo fidanzato, né l'assassino. E potrebbe essere molto vicino a lei...

Corro da te (film 2022) - data di scadenza 5 luglio

Single e affascinante seduttore, Gianni è un seduttore seriale. Gestisce un'importante azienda di scarpe da corsa ed è pronto a tutto pur di conquistare la donna di turno, arrivando persino a fingersi costretto su una sedia a rotelle per suscitare pietà. La sua vita però è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una donna solare e dinamica che un incidente ha reso paraplegica.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga (film 2021) - data di scadenza 6 luglio

Dom Toretto pensava di aver chiuso per sempre con la sua vita da fuorilegge, ma nemmeno lui può sfuggire al passato. Quando Jakob, il fratello abbandonato, riappare all’improvviso nelle vesti di un assassino d’élite, la crew si riunisce per aiutare Dom a regolare un vecchio conto e a fermare il diabolico piano di un nemico: distruggere la sua famiglia.

