Quattro film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Per il primo week end di agosto, che siate già in ferie o ancora immersi nel lavoro, abbiamo preparato una abbondante selezione di titoli in entrata e uscita dal catalogo di Prime Video.

Tra le novità, la copertina è per la serie australiana Ascolta i fiori dimenticati: sotto trovate il link alla recensione, ma iniziamo ad avvisarvi che è particolarmente drammatica. Altri nuovi ingressi su Prime sono la serie animata Be Cool, Scooby Doo!, il film horror Venom: La furia di Carnage e l'esordio alla regia di Colapesce e Dimartino La primavera della mia vita.

Passando ai contenuti prossimi alla scadenza, vi segnaliamo innanzitutto il mitico telefilm anni '70 Starsky & Hutch: nel caso vogliate vedere un episodio particolare, non perdetevi quest'ultima occasione. E poi ancora una commedia agrodolce con Claudia Gerini e Lillo Petrolo e il biopic Cosa mi lasci di te. A voi la scelta e buon week end (o buone vacanze, a seconda).

Ascolta i fiori dimenticati (serie tv Original 2023) - data di uscita 4 agosto

Calendario uscita episodi: il 4/8 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana per quattro venerdì

Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia.

Be Cool, Scooby Doo! (serie tv 2017) - data di uscita 1 agosto

La Scooby Gang è tornata con una versione più moderna e divertente dell'amato classico. La scuola è finita e Shaggy, Scooby, Velma, Daphne e Fred decidono di viaggiare durante quelle che potrebbero essere le loro ultime vacanze estive insieme. La gang parte con la Mystery Machine alla ricerca di avventure e divertimento, ma i mostri cercano di impedire a Scooby e il suo gruppo di completare il viaggio.

Venom: La furia di Carnage (film 2021) - data di uscita 3 agosto

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un'intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l'ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante...

La primavera della mia vita (film 2023) - data di uscita 6 agosto

L'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni.

Starsky & Hutch (serie tv 1976, 4 stagioni) - data di scadenza 9 agosto

Una coppia di scrupolosi e scaltri poliziotti in incognito si avvale dell’aiuto di una rete di amici fuori dalle righe per sconfiggere i peggiori criminali nella città di Bay City, in California.

Nove Lune e Mezza (film 2017) - data di scadenza 13 agosto

Una sorella vuole figli e non può averli, un'altra può averli ma non li vuole. Con l'aiuto di un medico decidono di fare l'impensabile e di vivere una doppia vita davanti alla loro famiglia. Con Claudia Gerini, Lillo Petrolo.

Cosa mi lasci di te (film 2020) - data di scadenza 15 agosto

La vera storia della stella della musica Jeremy Camp e il suo viaggio di amore e forza che sembra dimostrare che c’è sempre speranza. Vi siete mai chiesti quanto dura il vero amore? Basta una canzone per far volare l’anima oltre l’eternità. Sarà proprio KJ Apa protagonista di Riverdale e Britt Robertson ad interpretare la vera storia di Jeremy e Melissa.

