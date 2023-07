Tre film, due serie tv e uno show da guardare su Prime Video questo week end

Commedia, horror, comicità, fantascienza e thriller: se tra questi generi c'è quello che state cercando, e siete abbonati a Prime Video, scorrete la nostra lista di suggerimenti streaming per questo week end.

Tra i nuovi contenuti c'è l'uscita del film italiano L'estate più calda, della serie The Horror of Dolores Roach e del nuovo show dei Pozzolis.

Tra i titoli in scadenza, invece, abbiamo selezionato un capolavoro assoluto come Inception, un film di fantascienza come Proxima e infine Il Colore venuto dallo Spazio, con Nicholas Cage. A voi la scelta e buon week end!

L'estate più calda (film Original 2023) - data di uscita 6 luglio

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un'estate più calda che mai: l'ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l'università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l'ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L'arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.

Link Prime Video

The Horror of Dolores Roach (serie tv Original 2023) - data di uscita 7 luglio

The Horror of Dolores Roach, basato sull'omonima serie podcast di successo su Spotify, è una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd, che parla di amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Dolores Roach (Justina Machado) viene rilasciata dopo un'ingiusta condanna a 16 anni di carcere e torna in una Washington Heights riqualificata. Dolores ritrova un vecchio amico tossico, Luis (Alejandro Hernandez), che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Quando la promessa della sua ritrovata stabilità viene rapidamente minacciata, "Magic Hands" Dolores è spinta al limite per sopravvivere.

A-Live! (show comico Exclusive) - data di uscita 7 luglio

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ovvero The Pozzolis Family, tornano insieme sul palco con un nuovo spettacolo intitolato A-Live! che dimostra come sopravvivere alla vita con i figli possa essere una cosa da ridere. Lo show unisce musica, stand-up, consigli e canzoni, in un'esperienza divertente e liberatoria per tutti i genitori o coloro che ci stanno pensando.

Proxima (film 2021) - data di scadenza 15 luglio

Sarah è un'astronauta che sta seguendo un periodo di formazione nell'Agenzia spaziale di Colonia per prepararsi a una dura missione: soggiornare un anno intero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ma la sua professione si scontrerà con il suo essere madre di una bimba di otto anni.

Link Prime Video

Il Colore venuto dallo Spazio (film 2020) - data di scadenza 15 luglio

La famiglia Gardner decide di lasciare la città per una più tranquilla esistenza in campagna. Almeno fino a quando un meteorite non colpisce il giardino di casa e una strana luce di colore viola si sparge per il bosco.

Link Prime Video

Inception (film 2010) - data di scadenza 15 luglio

L’avventura fantascientifica intorno al globo e nel mondo dei sogni con Leonardo DiCaprio che dovrà realizzare l'impossibile.

Link Prime Video