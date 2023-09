Cinque film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Un altro week end denso di contenuti da non perdere su Prime Video, in questo settembre caldissimo in ogni senso. Prima menzione d'obbligo per il nuovo episodio della seconda stagione di La Ruota del Tempo, e restando in tema di serie tv prosegue anche la prima stagione di Harlan Coben's Shelter.

Ancora tra le novità, vi segnaliamo il film thriller Fear the Night e la commedia drammatica Una torta per l'uomo giusto, mentre guardando ai titoli in scadenza vi segnaliamo Le pagine della nostra vita, Cuba Libre e il capolavoro felliniano Amarcord. A voi la scelta e buon week end!

Fear the Night (film Exclusive) - data di uscita 7 settembre

Tess è una veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori. Scritto e diretto da Neil LaBute con Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer, Gia Crovatin.

Una torta per l'uomo giusto - Sitting in bars with cake (film Original) - data di uscita 8 settembre

Ispirato a una storia vera, Una torta per l'uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa.

Nel corso del loro anno di "cakebarring", Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Una torta per l'uomo giusto non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell'amicizia femminile, della creazione di un'identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati. Diretto da Trish Sie, vede nel cast Yara Shahidi, Odessa A'zion, con Ron Livingston e Bette Midler.

La Ruota del Tempo 2 episodio 4 (serie tv Original) - data di uscita 8 settembre

Titolo nuovo episodio: Figlia della notte

Dopo l'introduzione dei primi tre episodi, entra nel vivo la seconda stagione di The Wheel of Time. E vedremo che cosa succederà a Egwene e Nynaeve, dove andrà Rand, come prosegue la missione di Perrin e cosa ne sarà di Mat, Lan e infine di Moiraine.

Shelter episodio 6 (serie tv Original 2023) - data di uscita 8 settembre

Titolo nuovo episodio: Candy’s Room

Mickey Bolitar è sempre più immerso nei segreti e nei misteri di Kasselton, dove è andato a vivere dopo la morte del padre e il ricovero in clinica di recupero per la madre. Ma né lui né i suoi amici Ema e Spoon hanno ancora ben capito chi sono i cattivi e chi sono i buoni, se ce ne sono.

Le pagine della nostra vita (film 2005) - data di scadenza 16 settembre

In una storia di un amore perso e ritrovato, due persone normali vivono una storia straordinaria grazie alla forza, la potenza e la bellezza del vero amore.

Amarcord (film 1973) - data di scadenza 16 settembre

La vita di una città di provincia nell'Italia dei primi anni trenta fa da sfondo alla storia di Titta (Fellini adolescente) e della sua famiglia. Una galleria di ritratti e aneddoti legati da un filo comune che li rende interdipendenti e da cui affiora la spensieratezza e la voglia di vivere propria della gente romagnola. Personaggi da antologia del cinema, dalla Gradisca alla tabaccaia...

Cuba Libre - La Notte Del Giudizio (film 1993) - data di scadenza 16 settembre

Quattro amici partono per andare ad assistere ad un incontro di boxe. Durante il tragitto però sbagliano strada e finiscono in un quartiere malfamato, dove si ritrovano testimoni dell'omicidio di uno spacciatore; inseguiti dai killer dovranno cercare di sfuggire alla morte.

