Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come ogni week end, eccoci con i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video e pescati tra nuovi contenuti e titoli in scadenza.

Tra le novità del catalogo, vi segnaliamo l'uscita di Creed III e altri due film, Ultima notte a Soho e l'Original argentino È colpa mia?, ma vi ricordiamo l'uscita della serie tv dei The Jackal, Pesci Piccoli.

Passando invece ai titoli che saranno cancellati dal catalogo di Prime nei prossimi giorni, vi suggeriamo due film distopici, The Giver - Il mondo di Jonas e Conan The Barbarian (il remake con Jason Momoa, non l'originale con Schwarzenegger). A voi la scelta e buon week end!

Creed III (film 2023) - data di uscita 9 giugno

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una carriera e una vita familiare felici, si gioca il futuro per affrontare un avversario - ed ex amico - che non ha assolutamente nulla da perdere... e tutto da guadagnare.

Ultima notte a Soho (film 2021) - data di uscita 1 giugno

Nell’acclamato thriller psicologico del regista Edgar Wright, Eloise, che sogna di diventare stilista, si ritrova misteriosamente negli anni Sessanta, dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandie. Ma il glamour non è quello che sembra, e i sogni del passato iniziano a incrinarsi e a frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

È colpa mia (film Original 2023) - data di uscita 8 giugno

Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga.

Pesci Piccoli (serie Original 2023) - data di uscita 8 giugno

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale??E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

The Giver - Il mondo di Jonas (film 2014) - data di scadenza 16 giugno

Nel futuro, in una società dove le differenze tra individui sono state annullate e non esiste possibilità di scelta, durante la Cerimonia dei 12, solo ad uno sarà assegnato il compito di Custode delle Memorie dell’Umanità. Jonas inizierà a provare quelle sensazioni che a nessun altro sono concesse: i colori, l'amore, il dolore, la frustrazione, ed il terribile segreto della Società in cui vive.

Conan the Barbarian (film 2011) - data di scadenza 19 giugno

Il fiero guerriero cimmero, spinto da una vendetta personale, inizia una ricerca che in breve tempo si trasforma in un epica battaglia che lo porterà ad affrontare imponenti rivali, mostri orribili ed imprese impossibili. Conan capirà di rappresentare l’unica speranza di salvare le grandi nazioni di Hyboria da un minaccioso regno malvagio e sovrannaturale.

