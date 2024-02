"Costiera", Prime Video annuncia la serie "italiana" con protagonista Jesse Williams

A maggio 2023, quando ve ne parlammo per la prima volta, scrivemmo che c'era "massimo riserbo sui nomi del cast internazionale". A quasi un anno di distanza, Prime Video ha annunciato il nome del protagonista di Costiera, la nuova serie "italiana" girata e ambientata a Positano e dintorni, tra "location spettacolari" come riportano le note ufficiali. "Italiana" tra virgolette perché forse sarebbe più preciso definirla italo-americana, visto che la lingua originale sarà l'inglese. Di seguito, dunque, tutte le informazioni disponibili su cast, trama e data di uscita di Costiera.

Il cast di Costiera: c'è il dr. Avery di Grey's Anatomy

Sarà Jesse Williams (Your Place Or Mine, Only Murders In The Building 3, Broadway's Take Me Out, ma soprattutto Grey's Anatomy, in cui era il Dr Jackson Avery) il protagonista di questa serie action drama girata in inglese e diretta dal vincitore dell'Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange Is the New Black, Shameless).

Adam Bernstein, il regista, ha dichiarato: "È un'opportunità straordinaria per me lavorare con Jesse Williams in Costiera. Ho sempre ammirato il suo lavoro, sia sul palcoscenico sia sullo schermo, ed è il primo attore a cui ho pensato per il ruolo di Daniel De Luca. Jesse garantisce una combinazione perfetta di intelligenza, carisma e umorismo, e siamo incredibilmente fortunati ad averlo come protagonista del nostro show".

Da un'idea di Luca Bernabei, scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch, Costiera è co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle che ha realizzato serie come Medici, Leonardo e Diavoli

Di cosa parla Costiera: De Luca risolve problemi a Positano

Jesse Williams interpreterà il ruolo di Daniel De Luca (curiosamente, come l'Andrew DeLuca di Grey's Anatomy), un ex marine per metà italiano che torna in Italia, la terra della sua infanzia, e si occupa di risolvere problemi in uno dei più lussuosi hotel del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano. Poco dopo l'inizio del lavoro in hotel di Daniel, o DD come lo chiamano tutti, una delle figlie del proprietario scompare. Deve fare tutto il necessario per trovarla e riportarla a casa, mentre aiuta gli ospiti dell'hotel con i loro stravaganti problemi.

Quando esce Costiera su Prime Video

La produzione della serie è attualmente in corso, quindi attualmente è difficile fare previsioni: potrebbe arrivare entro il 2024 o nei primi mesi del 2025. Già definito invece dove si vedrà Costiera: per via di un accordo tra le parti, infatti, Prime Video detiene i diritti esclusivi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori.