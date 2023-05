"Costiera", Prime Video annuncia la nuova serie italo-americana ambientata a Positano

Prime Video Italia (la specifica è d'obbligo, come spieghiamo dopo) ha annunciato Costiera, una nuova serie Amazon Original italiana (per produzione e ambientazione) che però forse sarebbe meglio definire italo-americana.

Si tratta di un action drama ed è diretto da Adam Bernstein (regista di episodi di varie serie tv cult come Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock - che gli è valso un Emmy, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange is the New Black, Shameless). Di seguito tutte le informazioni aggiornate.

Quando e dove esce la serie tv Costiera

Iniziamo con questa precisazione: Costiera sarà disponibile su Prime Video nel 2024 in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre sarà distribuita nel resto del mondo da Fremantle. Un nuovo approccio per Prime Video, come spiegato dai vertici di Prime a Variety.

Il cast internazionale della serie tv

Al momento dell'annuncio Prime Video ha mantenuto massimo riserbo sui nomi del cast internazionale di Costiera. Per ora si sa solo che la serie è scritta da Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide) e Francesco Arlanch, e che è co-prodotta da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle che è nota anche per aver prodotto Diavoli.

La trama della serie Costiera

Daniel De Luca, un ex marine italo-americano si occupa di risolvere problemi in uno dei più esclusivi hotel del mondo, a Positano. Daniel, o DD come è conosciuto da tutti, aiuta facoltosi turisti a tirarsi fuori dai guai e a tornare a casa da questo angolo di paradiso terrestre dove vive come ospite del proprietario – perché Daniel è stato l'unico a intravedere fugacemente il volto dell'uomo che potrebbe avere rapito sua figlia ed è quindi l'unico in grado di dargli la caccia.

Dove è girata Costiera

Le riprese di Costiera inizieranno nell'estate 2024 in Costiera Amalfitana, dove la serie sarà girata in inglese (ed ecco perché abbiamo parlato di serie "italo-americana".