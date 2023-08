Cruel Summer 2 è la serie tv da vedere per scrollarsi di dosso l'estate

L'11 agosto su Prime Video è uscita Cruel Summer 2, la seconda stagione (totalmente slegata dalla prima, o come si dice in gergo "antologica") di questa serie tv thriller prodotta da Jessica Biel (quella Jessica Biel, la bellissima attrice lanciata da Settimo Cielo e sposatasi in Puglia con Justin Timberlake) per il canale via cavo statunitense Freeform, in Italia visibile in streaming su Prime Video.

Due anni fa, quando uscì la prima stagione, fummo molto colpiti dalla sua peculiare struttura narrativa - in sostanza, la serie parla di tre periodi diversi nella storia degli stessi personaggi, e per identificarli ci sono tre fotografie con "smarmellamenti" o saturazioni più cupe - e da come quest'intreccio tenesse in sospeso davvero fino alla fine il pubblico.

Con la seconda stagione, lo stupore della prima volta non c'è più, ma resta il nostro apprezzamento per questa serie ben scritta, ben diretta e ben interpretata: una serie che ha come target principale un pubblico giovane, ma che noi abbiamo apprezzato molto nonostante le "estati crudeli" che si accumulano. Prima di spiegare il perché in questa recensione, un breve riassunto senza (troppi) spoiler di Cruel Summer 2. Più sotto, però, riserviamo uno spazio a chi l'ha già vista, per analizzare il finale, con tutti gli spoiler del caso.

Di cosa parla Cruel Summer 2

Come detto, la prima stagione non c'entra niente, si riparte da zero. Anzi, da luglio 1999, dicembre 1999 e luglio 2000. I protagonisti di quest'anno sono essenzialmente tre, immaginatevi una specie di triangolo tipo Dawson, Joey e Jen nella prima stagione di Dawson's Creek, ma con i ruoli e le caratteristiche un po' mischiati. È anche ambientata in una cittadina affacciata su una specie di lago-palude-mare che non si capisce bene.

Megan Landry (Sadie Stanley) è una nerd dei computer che sogna di entrare con una borsa di studio all'Università di Washington: vive con la sorellina Lily e la madre Debbie ( KaDee Strickland), in condizioni economiche non proprio floride.

Decisamente diversa la situazione di Luke Chambers (Griffin Gluck, già apprezzato in Locke & Key), figlio di Steve (Paul Adelstein), che praticamente possiede mezza città. Luke ha anche un fratello maggiore, Brent (Braeden De La Garza), decisamente più spavaldo e sessualmente esuberante di lui, forse anche per nascondere il dolore per la morte della loro madre.

Insomma, Luke e Megan, a luglio 1999, sono Dawson e Joey o Joey e Dawson, insomma è evidente che si piacciono anche se fanno finta di (o si ostinano a) vedersi come fratello e sorella perché si conoscono da tutta la vita. Finché un giorno arriva la Jen di turno, che in questa serie è Isabella LaRue (Lexi Underwood): è figlia di diplomatici e ha girato tutto il mondo, ma ha deciso di fare l'ultimo anno di liceo negli USA ed è rimasta colpita dalla lettera scrittale da Debbie nel programma di accoglienza studenti dall'estero.

Debbie ha preso l'iniziativa per "trovare un'amica femminile" alla figlia, ma Megan non apprezza affatto. Almeno, non a luglio 1999, perché invece pochi mesi più tardi, a dicembre, loro sono molto amiche. Non solo: Megan e Luke stanno insieme, quindi evidentemente la loro situazione amici-amanti si è sbloccata. Peccato però che a luglio 2000 anche l'estate sia oscura come il nuovo look di Megan, passato da ragazza acqua e sapone a darkettona hacker. Lei e Isabella, ora, sembrano di nuovo distanti, ma in qualche modo si trovano costrette a unire le loro forze di fronte a un'indagine dello sceriffo Jeff. Qui ci fermiamo, per non spoilerare troppo, ma date uno sguardo al trailer.

Perché vedere Cruel Summer 2 (a fine estate)

A dispetto del titolo, Cruel Summer 2 non è una serie tv estiva, o che comunque fa venire voglia di mare e vacanze. Tutt'altro: anche nelle scene ambientate a luglio 1999 e 2000, quasi due terzi della storia, si avverte una freddezza che non dà ristoro in una serata dalle temperature bollenti, ma mette nostalgia (forse anche grazie alla sua colonna sonora di quegli anni, da noi sommamente apprezzata) e fa venire voglia di autunno e di serie tv "di paura" da vedere sdraiati sotto una copertina.

Al di là degli aspetti diciamo meteorologici, comunque, Cruel Summer 2 si conferma agli ottimi livelli della stagione d'esordio, costruendo un'altra "torta a strati" gustosa in ogni suo ingrediente e colore. Potete anche aspettarvi i colpi di scena, provare a immaginare analogie o divergenze con i colpi di scena della scorsa stagione per prevedere come finirà questa nuova storia. Ma sarebbe inutile, lo diciamo per esperienza diretta. Meglio godersela tranquillamente - si fa per dire, dato il livello di tensione - fino alla fine, e dopo che l'avete fatto tornare a leggere qui sotto le prossime righe dense di spoiler.

Voto: 8

La spiegazione del finale di Cruel Summer 2

Fino quasi alla fine del penultimo episodio, quasi ogni ipotesi sulla morte di Luke è plausibile, soprattutto le più assurde. Potrebbe esserci di mezzo Jeff, che magari ha trovato l'ex amico e ne ha sfruttato la situazione per vendicarsi di colui che ha infranto il suo sogno d'amore con Megan? O potrebbe davvero essere stato Ned, il folle Ned, che ha visto tutto dalle sue telecamere di (paranoia) sicurezza e ne ha approfittato per colpire Steve Chambers nei suoi affetti?

Oppure una se non entrambe tra Megan e Isabella sta mentendo allo sceriffo Jack Myer? È stata l'amica di sempre delusa dal fidanzato che credeva perfetto? È stata la ragazza da fuori che sembra avere una pericolosa tendenza a veder morire i migliori amici? Poi, tra la fine del nono e l'inizio del decimo e ultimo episodio, finalmente capiamo cosa è successo.

In pratica, è andata così: Megan sente Luke vantarsi di immaginarie cose a tre con Isabella e decide di vendicarsi, così lo seduce e insieme vanno alla baita, dove ad aspettarli c'è Isabella. Le due ragazze lo legano, gli fanno ammettere (con l'aiuto di qualche droga) tutte le sue nefandezze compreso il fatto che era lui ad avere fatto quel famoso filmato del sesso tra lui e Megan; Isabella gli spara non si sa se e quanto volontariamente e lo colpisce di striscio a un orecchio, poi lei decide di lasciarlo lì tutta la notte anche se Megan vorrebbe quanto meno curarlo.

Megan gli dice di essere incinta, lui è shockato e pensa a "soluzioni" che fanno indignare Megan, che a sto punto segue Isabella e lascia lì Luke. Il ragazzo però si libera, prova a camminare ma l'effetto delle sostanze lo fa barcollare, così si siede al molo finché arriva... Brent.

Sì, è Brent che lo fa cadere in acqua, al termine di un litigio che arriva al culmine quando Luke dice che loro madre non è morta perché badava a lui mentre guidava, ma perché era ubriaca e il padre ha insabbiato tutto. Brent non vuole crederci e lo spinge, facendogli sbattere la testa e poi cadere in acqua, dove il fratello non riesce più a trovarlo.

Brent torna a casa, al mattino Steve lo trova ancora bagnato fradicio e si fa raccontare cosa è successo. Provano ancora a cercarlo, invano, così come non lo trovano le due ragazze nel frattempo tornate a liberarlo. Allora padre e fratello capiscono che è morto, e di lì parte il piano dei Chambers: far finta di nulla e anzi chiedere giustizia allo sceriffo perché arresti qualcuno, possibilmente Isabella o Ned.

Isabella e Megan recuperano un video dalle telecamere di Ned, ma solo dopo un po' capiscono che oltre ad aver registrato il loro passaggio possono scoprire anche se qualcun altro è andato lì. Quando finalmente lo guardano, scoprono che dopo di loro era passata la macchina di Steve Chambers. Provano quindi a far arrivare il video allo sceriffo, ma Myer convoca Megan per un altro filmato: un estratto del loro filmato mentre torturano Luke che confessa i suoi misfatti. Precisamente, un breve estratto da cui sembra proprio che sia stata Megan e non Isabella a sparare.

Isabella ne approfitta quindi per sparire, ma Brent non riesce ad accettare che la sua amica Megan finisca in carcere per omicidio al posto suo, così nonostante i tentativi del padre di insabbiare tutto, decide di confessare quello che è successo sia allo sceriffo sia a Megan, facendosi arrestare subito dopo. Tutto finito con questa sotto specie di lieto fine? Ancora no.

Perché quando tutto sembra concluso, nell'epilogo vediamo prima Isabella (che si presenta con il nome della sua precedente migliore amica morta, Lisa) a bordo di un aereo direzione Ibiza, già pronta a fare amicizia con una nuova malcapitata. E poi, soprattutto, vediamo Megan che va nel luogo dell'incidente a salutare il suo amico scomparso. D'improvviso nota un riflesso, e si accorge che c'è un'altra telecamera a inquadrare proprio quel molo.

Megan ovviamente hackera quello che c'è da hackerare e guarda il filmato, scoprendo che quella stessa notte, non molto dopo l'incidente, Isabella aveva trovato Luke annaspare sulla riva e lo aveva di fatto ucciso schiacciandogli la faccia in acqua fino ad annegarlo, per poi dargli un calcio e allontanarlo verso le acque profonde. Ed è così che finisce la serie, con la consapevolezza che Isabella ha ucciso un'altra persona e anche stavolta la passerà liscia. O no?