"Da Grandi" è la commedia remake che vi farà tornare piccoli

Una scena del film "Da Grandi"

Dal 30 giugno in streaming esclusivo su Prime Video c'è Da Grandi, commedia diretta da Fausto Brizzi e remake (o reboot) del mitico Da Grande del 1987, con Renato Pozzetto protagonista e con la regia di Franco Amurri, che ha collaborato con Brizzi alla stesura di questo nuovo film.

Già che ci siamo, chiariamo subito una cosa: si dice che Da Grande sia stato copiato da Penny Marshall, regista del film Big uscito sei mesi dopo il titolo italiano. Ma anche se effettivamente Amurri aveva proposto il soggetto all'estero, e nonostante le evidenti similitudini tra la commedia con Pozzetto e quella con Tom Hanks, non ci sono prove di questo plagio, e peraltro l'idea di un bambino che diventa improvvisamente grande era già stata usata in un film degli anni '50.

Fatta questa premessa, ecco la nostra recensione di Da Grandi, che inizia con il riassunto della trama (senza spoiler, anche se...) e prosegue con i motivi per cui - secondo noi - questo film merita di essere visto.

Di cosa parla Da Grandi

Se nell'originale il protagonista era un bambino di nome Marco Marinelli, qui abbiamo quattro personaggi principali: a Marco (Mattia Manfredonia) si aggiungono Serena (Alice Simoni), Leo (Daniel Perniciano) e Salvatore detto Tato (Leone Cardaci). Sono amici inseparabili e compagni di scuola nella classe dove insegna la maestra Francesca (Valeria Bilello), di cui Marco è innamorato (stessi nomi e stessa situazione di Da Grande).

Serena è "tormentata" dal padre che la allena costantemente per farla diventare una tennista, Leo ha una madre che passa da una relazione all'altra e lo trascura, Tato vorrebbe andare a cercare i genitori in India ma i nonni con cui vive glielo impediscono.

Così, quando la festa di compleanno di Marco va a rotoli per "colpa" dei genitori, i quattro amici esprimono il desiderio di diventare subito grandi.

Il desiderio viene esaudito nella notte, con i quattro amici riuniti nella cameretta di Marco che si svegliano e scoprono di essere diventati adulti (mentre il pesce rosso è diventato enorme, altro rimando al film originale). Quindi, dopo un'iniziale comprensibile disorientamento, i quattro neo adulti rubano qualche vestito e qualche banconota dei genitori di Marco, si nascondono alla di lui sorella Silvietta (anche lei come nell'originale, dove però preferiva farsi chiamare Gaia come il nome della piccola attrice) e scappano di casa.

Dopo aver gironzolato al parco, e mentre ovviamente la polizia è stata allertata della scomparsa di quattro minori e ha avviato le indagini, i nostri amici capiscono che devono sistemarsi, trovare un posto dove dormire. Marco (ora Enrico Brignano) decide di andare con Serena (Ilenia Pastorelli) a casa della maestra Francesca, che mette in affitto alcune stanze, mentre Leo e Tato (Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, insomma Luca e Paolo) cercano di realizzare il sogno di ogni bambino e di molti adulti, nascondendosi per la notte in un negozio di giocattoli.

Come proseguiranno le loro avventure non ve lo diciamo, ma vi possiamo anticipare che le similitudini e i rimandi al film del 1987 non sono finite qui. E se vi abbiamo incuriosito ecco il trailer di Da Grandi.

Perché vedere Da Grandi

Come sempre, in questi casi, è bene fare una precisazione: stiamo parlando di un filmetto. Un film in cui, per dire, i pigiami dei bambini si strappano solo in punti ben precisi, e in cui quattro bambini coetanei diventano quattro adulti di età diverse e con barbe più o meno curate (o col reggiseno, nel caso di Serena).

Quindi se state cercando un film "ben fatto" in senso canonico, con una trama senza sbavature, in cui la sospensione dell'incredulità non richiede alcuno sforzo... semplicemente, guardate altro.

Ma se state cercando una commedia leggera, Da Grandi è "perfetto" nelle sue imperfezioni. Se poi, come noi, avete (l'età per provare) nostalgia sia per il Da Grande originale, sia per il Big di Tom Hanks, allora preparatevi a fare il percorso inverso rispetto a quello dei protagonisti.

Questo film di Brizzi, infatti, potrebbe farvi tornare bambini, facendovi ripensare ai vostri amici d'infanzia, alle vostre delusioni e alle vostre speranze per un'età adulta immaginata come libera e spensierata. Sappiamo tutti che così non è, in effetti, ma per un'ora e mezza abbondanti è piacevole tornare a guardare il mondo con gli occhi ingenui e puri di quando eravamo piccoli.

Aggiungiamoci pure che Da Grandi fa ridere spesso e volentieri, ed ecco che prende forma il nostro giudizio: sarà pure un filmetto, ma quanto è bello abbandonarsi ogni tanto alla felicità di un tempo?

Voto: 7