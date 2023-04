Per carità, non guardate la serie Dead Ringers su Prime Video

Venerdì 21 aprile su Prime Video è uscita la miniserie tv (o forse no?) thriller Dead Ringers - Inseparabili, remake del famoso omonimo film del 1988 diretto dal regista horror David Cronenberg, a sua volta tratto dal romanzo Twins di Bari Wood e Jack Geasland.

Il libro, il film e la serie tv parlano tutti e tre di Beverly ed Elliot Mantle, ginecologi gemelli con un morboso rapporto tra di loro e col resto del mondo, ma a differenza che nel libro e nel film (dove l'interprete dei gemelli era Jeremy Irons) nella serie creata da Alice Birch (che ha scritto diverse opere teatrali ma anche svariati episodi di Succession) per Amazon Beverly ed Elliot sono due donne, interpretate da Rachel Weisz, attrice premio Oscar per The Constant Gardener (nonché moglie di Daniel Craig).

Fatta l'introduzione del caso, ci tocca un'avvertenza molto netta: se siete persone impressionabili o che comunque non sopportano la vista del sangue, sappiate che Dead Ringers (il cui titolo rimanda a un'espressione derivata dal gergo marinaresco per indicare due persone identiche, due gocce d'acqua, due anelli della stessa catena), è peggio del più splatter dei film horror. E se siete donne con l'intenzione di dare inizio a una gravidanza, forse è il caso di rimandare la visione di questa serie a quando i vostri figli andranno alle medie.

Per tutti gli altri, e per chi vuole sfidare la sorte, si può proseguire nella lettura di questa recensione un po' particolare, in cui riportiamo le "istruzioni per l'uso" di Dead Ringers, affinché si possano seguire i sei episodi con piena consapevolezza. Per far questo, però ci sarà anche qualche minimo spoiler. Ma non sul finale, che trattiamo esplicitamente a parte.

Dead Ringers, la trama della serie

Come anticipato, Beverly ed Elliot Mantle sono due brillanti ginecologhe, identiche a vedersi ma molto differenti interiormente: Beverly è timida, introversa e moralista, mentre invece Elliot è esplicita, rumorosa, disinibita al punto che oltre alle sue storie con gli uomini che frequenta occasionalmente avvia anche quelle della sorella con le donne a cui Beverly è interessata.

Ed è così che inizia la sua storia con Genevieve, attrice di una serie che visita la clinica delle gemelle Mantle per capire per quale motivo non riesce a restare incinta. Un cruccio che ha la stessa Beverly, che con l'aiuto di Elliot da anni prova delle fecondazioni che finiscono regolarmente in aborti spontanei.

Non a caso, le due sorelle hanno un progetto per "rivoluzionare il modo in cui le donne partoriscono", per quanto non manchino differenti sfumature tra le rispettive visioni. Il progetto, nello specifico, è di aprire un centro nascite di estrema avanguardia, con tanto di laboratorio di ricerca. Ma per costruirlo servono finanziamenti, e i finanziatori vorranno avere un ritorno. Ci fermiamo qui per non spoilerare, ma qui sotto, dopo il trailer della serie, potete leggere (se vi va) un paio di consigli per non perdervi in linee narrative potenzialmente fuorvianti.

Le storie di Greta e dei genitori di Bev ed Elly (spoiler)

Considerata la nostra delusione quando tutte le nostre teorie si sono rivelate campate per aria, ci sentiamo di fare due spoiler che possano favorire una visione più rilassata della serie, e sono legati alle storie di Greta e di Alan e Linda Mantle.

Per quanto concerne la domestica di Elliot e Beverly, la vedrete fare delle cose piuttosto insolite e anche un po' inquietanti/disgustose. Ma non state a lambiccarvi il cervello cercando di indovinare cosa ha intenzione di fare con quei campioni biologici, perché non riguarda la storia principale.

Allo stesso modo si può dire che i flashback che ci mostrano i giovani genitori delle due gemelle sono piuttosto "sterili", se ci si consente questo aggettivo in una storia che parla molto di fertilità. Nel senso che, almeno per questa prima e teoricamente unica stagione, non ci sono particolari conseguenze se non farci capire quanto tormento ci sia dietro quella coppia apparentemente spensierata.

Perché (non) vedere Dead Ringers

I motivi per non guardare questa serie li abbiamo sostanzialmente citati. Il primo ha a che fare con le esplicitissime scene di parti cesarei o naturali che si vedono nella serie, in particolare nel primo impattante episodio. Una roba da far impallidire anche gli sceneggiatori di House of the Dragon.

Il secondo motivo di critica riguarda invece alcune scelte di scrittura, come quelle su Greta e i genitori Mantle, che sembrano fatte apposta per distrarre gli spettatori, farli inerpicare su sentieri che essenzialmente terminano in punti morti. Inoltre, ci sono molti momenti in cui si fa fatica a seguire quello che davvero sta succedendo.

Indubbiamente, però, questo senso di straniamento è stato voluto e cercato da Alice Birch, che ha dato una vita a una serie tv che mantiene altissima la tensione nonostante si tratti di un remake. Bastano infatti pochi differenze, e un gruppo di sceneggiatrici brillanti, per disseminare le puntate di svolte inaspettate, colpi di scena e sorprese assortite.

Non tutto è chiaro quando si arriva alla fine, e la conclusione è tutt'altro che univoca, ma resta indubbiamente la sensazione di aver visto qualcosa di non perfetto ma sicuramente originale, profondo e memorabile. Anche perché, non si può non dirlo, Rachel Weisz è strepitosa nel dare vita a queste due gemelle così uguali e così diverse, tanto che anche noi, come Linda Mantle, ci siamo chiesti se non abbia avuto paura di perdersi irrimediabilmente in questi personaggi.

Voto: 7