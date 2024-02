Chi è Diana Del Bufalo, protagonista di "Pensati Sexy": carriera e vita privata

Vi siete imbattuti casualmente nel film Pensati Sexy su Prime Video e vi state chiedendo chi è e dove avete già visto la protagonista Diana Del Bufalo? Oppure avete visto questa commedia perché sapete benissimo chi è la co-protagonista Valentina Nappi ma non conoscevate Del Bufalo? Sia come sia, se volete saperne di più su questa attrice, siete nel posto giusto.

Ecco infatti un breve sunto della biografia professionale e personale di Diana Del Bufalo: dalle sue origini familiari ai suoi esordi in tv, dalle sue storie d'amore al disturbo di cui ha confessato di soffrire.

Chi è Diana Del Bufalo: le origini personali

Del Bufalo è nata a Roma l'8 febbraio 1990, quindi ha appena compiuto 34 anni. Suo padre Dario è un architetto e archeologo, sua madre Ornella Pratesi un soprano, suo fratello Giano lavora in tv, alla trasmissione Cash or Trash - Chi offre di più? in onda su NOVE.

Gli esordi in tv con Amici

Le prime apparizioni in televisioni di Diana Del Bufalo risalgono al 2010, quando entrò come cantante nel talent show Amici di Maria De Filippi. La sua eliminazione scatenò la protesta di Platinette, che si spogliò davanti a tutti, ma la sua vicinanza al talent continuò grazie alla conduzione di Aspettando Amici e Mai Dire Amici, il suo esordio ufficiale nella comicità con la Gialappa's Band.

Al cinema e in tv come attrice

Cantante, conduttrice, e anche attrice. Negli anni successivi inizia la sua carriera di attrice al cinema, con Matrimonio a Parigi al fianco di Massimo Boldi, e in tv, dove entra a far parte del cast della fiction Che Dio ci Aiuti.

Da Colorado a Sanremo

Nel 2015 diventa conduttrice di Colorado insieme a Paolo Ruffini, con cui nascerà una lunga e travagliata storia d'amore (v. sotto). Nel 2017 è ospite del Festival di Sanremo e mesi dopo affianca Giorgio Panariello nel suo show natalizio.

I suoi precedenti su Prime Video: Celebrity Hunted e LOL 2

Se siete abbonati a Prime Video da anni, Pensati Sexy potrebbe non essere la prima occasione in cui vedete Diana Del Bufalo sugli schermi della piattaforma streaming di Amazon.

In precedenza, infatti, Del Bufalo ha partecipato sia alla prima edizione di Celebrity Hunted, insieme all'amico Cristiano Caccamo, sia alla seconda edizione di LOL: chi ride è fuori.

Le sue storie d'amore (e quella passione per Rudy Zerbi)

Come detto, nel 2015 lo show comico Colorado ha fatto conoscere e innamorare Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. La relazione tra i due ha avuto alti e bassi, ma tra una crisi e l'altra è durata fino al 2019.

Successivamente Del Bufalo ha avuto storie d'amore con Edoardo Tavassi, con il chirurgo Valerio Finocchi e con un ragazzo australiano di nome Benjamin, mentre dall'anno scorso è legata sentimentalmente a un ragazzo di nome Fabrizio che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Ma alcuni ancora ricordano la sua confessione, agli inizi della carriera, riguardo a una cotta che ai tempi di Amici ebbe per il suo insegnante Rudy Zerbi: un rapporto rimasto sempre platonico.

Le polemiche su Diana Del Bufalo, dai peli ai vaccini

Nel corso degli anni Diana Del Bufalo è stata protagonista di diverse polemiche che dai social sono finite sui giornali. Da quando pubblicò una canzone per dire che lei aveva le parti intime pelose a quando parlò delle dimensioni del membro di Ruffini.

Un'altra volta assurse agli onori delle cronache per aver affermato di gradire il cosiddetto "catcalling". Infine, in tempi di covid-19 disse durante una diretta Instagram di non essere vaccinata, e dopo le accuse di essere no-vax chiarì di aver seguito i consigli del suo medico in quanto affetta da disturbi cardiologici ereditari.

Diana Del Bufalo e la coprolalia

Un altro disturbo di cui Del Bufalo ha rivelato di soffrire è la coprolalia, un ramo della sindrome di Tourette per la quale sente l'irrefrenabile impulso a dire volgarità davanti a tutti.

"La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello" ha raccontato l'attrice 32enne ricordando un episodio che ben spiega il disturbo:"Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: 'Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!'. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali".