Dinner Club 3, rivelato il cast della nuova stagione dello show Prime Video con Carlo Cracco

Mentre sono iniziate le riprese in giro per l'Italia, Prime Video ha annunciato i nomi del cast di vip che parteciperanno alla terza edizione di Dinner Club, il cosiddetto "food travelogue" di Prime Video in cui lo chef Carlo Cracco guida appunto dei personaggi famosi alla scoperta di luoghi e sapori nascosti del nostro Paese, per poi riprodurre con loro le ricette tradizionali imparate in viaggio.

Nella prima stagione Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea hanno quindi vissuto esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche che hanno toccato Delta del Po, Puglia & Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia.

Nella seconda stagione Dinner Club ha portato il pubblico alla scoperta dei luoghi più inediti nella Sila in Calabria, in Romagna, nel Sud Tirolo e in Sicilia insieme ad Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, affiancati nelle cene dalle due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.

Gli attori ospiti di Dinner Club 3: i nuovi nomi e le "conferme"

Per Dinner Club 3 si metteranno in viaggio per il Belpaese e a tavola con chef Cracco gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese dalla seconda edizione e l'ormai ospite fissa Sabrina Ferilli.

La terza stagione di Dinner Club è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Quando esce Dinner Club 3

Al momento non ci sono notizie in merito alla data di uscita di Dinner Club 3, che potrebbe arrivare su Prime Video tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.