"Divorzio in nero", perché vedere e perché evitare il film thriller di Prime Video

Cory Hardrict e Meagan Good in DIVORCE IN THE BLACK

Dall'11 luglio su Prime Video è disponibile Divorzio in nero - Divorce in the Black, film thriller prodotto, scritto e diretto dall'attore, regista e sceneggiatore Tyler Perry. In Italia questo film non è stato particolarmente pubblicizzato da Prime, tuttavia nonostante qualche difetto Divorzio in nero ha anche qualche pregio per cui vale la pena di essere visto. Se state decidendo se dargli una possibilità o passare oltre, prendetevi cinque minuti per leggere questa recensione, che inizia con il riassunto senza spoiler della trama.

Di cosa parla Divorzio in nero

Il film inizia con un funerale in una chiesa battista di un paesino del sud degli Stati Uniti: è il funerale di Cody, fratello di Dallas, il cui suocero è il predicatore che sta ricordando come una vita di violenza come quella di Cody possa portare a una morte violenta come quella che gli è capitata.

Il funerale va a finire malissimo, con Linda, la mamma di Cody, che ordina ai suoi quattro figli di prendere il cadavere del fratello e di toglierlo da quella bara pagata dalla famiglia dei consuoceri e portarlo via per seppellirlo nel loro giardino.

Il tutto davanti agli occhi esterrefatti del predicatore, di sua moglie e di sua figlia Ava, la moglie di Dallas. E lei nonostante tutto prova ancora a recuperare il marito e portarlo a casa, ma lui la tratta senza un briciolo di rispetto, come evidentemente è solito fare.

Il divorzio di cui parla il titolo del film è quindi ovviamente il loro, e già questa sintesi della storia è sufficiente per capire da che parte stare nella disputa coniugale, ma per non spoilerare troppo ci fermiamo qui invitandovi a guardare il trailer di Divorce in the Black.

Perché vedere e perché non vedere Divorce in the Black

Sì, è semplice scegliere per chi parteggiare perché, in effetti, i personaggi sono tagliati con l'accetta. Dallas è cattivo come i cattivi dei film di una volta, e il trauma infantile a cui si accenna brevemente è solo un dettaglio in un uomo che è semplicemente un rifiuto umano.

Allo stesso modo Ava è incrollabile, decisamente troppo tollerante nel suo strenuo tentativo di comprendere e capire un marito che avrà anche avuto i suoi problemi, ma che in ogni caso riesce a non fare schifo per circa sette secondi in tutto il film.

E così come i personaggi, anche la storia è abbastanza schematica, anche nelle sue svolte teoricamente inattese e nei suoi colpi di scena un po' telefonati. Eppure, Divorzio in nero si fa vedere volentieri.

Crea la giusta tensione, fa venire voglia di aiutare la protagonista ad aprire gli occhi di fronte a quello che lei, come purtroppo tantissime donne, accettano dai loro mariti e compagni ogni giorno.

Anche quando le scelte di Ava sono sbagliate e prevedibili, la capiamo e le crediamo perché comprendiamo quanto sia tragicamente difficile una vita come la sua. E, scusateci se lo diciamo, pretendiamo per lei un lieto fine perché se lo merita tutto (ma non vi diciamo come finisce per godervela pienamente).

In conclusione, questo Divorzio in nero sarà anche intriso di luoghi comuni narrativi e culturali, oltre che cinematografici, ma ciò non toglie nulla alla sua capacità di conquistare gli spettatori e di portarli fino alla fine.

Voto: 6.2