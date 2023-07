"È colpa mia?", arrivano i due sequel del film spagnolo di Prime Video

Dopo l'enorme successo ottenuto dal film Original spagnolo È colpa mia?, Prime Video ha annunciato non uno ma ben due sequel, intitolati È colpa tua? ed È colpa nostra?, seguendo così i titoli dei libri.

È colpa mia?, basato sul primo romanzo della trilogia di best-seller?di Mercedes Ron Culpables, è stato nella Top 10 dei titoli più visti in oltre 190 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India, Argentina e Francia.

Quando escono i sequel di "È colpa mia?"

I sequel È colpa tua? ed È colpa nostra? usciranno su Prime Video in tutto il mondo. Al momento non ci sono informazioni circa la data di uscita, ma è probabile che il primo sequel arrivi tra fine 2023 e inizio 2024.

Il cast dei sequel

È colpa tua? ed È colpa nostra? vedono nuovamente Nicole Wallace (Skam Spagna, Parot) e Gabriel Guevara (Domani è oggi, Hit) nei rispettivi ruoli di Noah e Nick.

Entrambi i film saranno diretti da Domingo González, che torna anche nel ruolo di sceneggiatore con Sofía Cuenca, e saranno prodotti da Pokeepsie Films (Banijay Iberia, Veneciafrenia, 30 coins - Trenta denari, The bar) con Álex de la Iglesia e Carolina Bang come produttori.

La trama dei nuovi film

L'amore tra Noah e Nick sembra essere indissolubile, nonostante i tentativi da parte dei genitori di separarli. Ma il lavoro di Nick e l'inizio dell'università per Noah aprono le loro vite a nuove relazioni. La comparsa di un'ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni poco chiare della madre di Nick scuoteranno le fondamenta non solo del loro rapporto, ma della stessa famiglia Leister. Quando così tante persone fanno di tutto per distruggere una relazione, può davvero finire bene?